Trener Žiline na Poljudu hladno poručio: 'Željeli smo baš Hajduk u ždrijebu'

Hajduk u prvom pretkolu Europske lige igra protiv Žiline, a prva utakmica na rasporedu je u četvrtak na Poljudu.

Trener Slovaka, Pavol Stano, najavio je sraz protiv splitskih Bijelih.

"Velika su očekivanja, prva utakmica je jako bitna. Jedva čekamo sutra. Čeka nas kvalitetan suparnik", rekao je Stano pa hladno otkrio kako je upravo Hajduka želio kao protivnika:

"Željeli smo Hajduk u ždrijebu. Favoriti su nam bili Ferencvaros i Hajduk. Želimo se pokazati u što boljem svjetlu, želimo igrati naš nogomet. Imamo velika očekivanja."

Žilina je već izbacila Hajduk 2009. godine.

"Različiti su konteksti, a i različite ekipe. Sada imamo mladu momčad s nekoliko iskusnih igrača. Hajduk je favorit, ali napravit ćemo sve da prođemo dalje", poručio je trener nakon kojeg se obraito i igrač Marko Roginić, 30-ogodišnjak iz Bjelovara.

"Moja prva misao kad sam saznao da igramo protiv Hajduka je bila sreća, s obzirom na to da sam iz Hrvatske. Uzbuđen sam, sretan što ću igrati ovdje. Željno iščekujem sutrašnji susret", rekao je Roginić pa nastavio:

"Hajduk je jedan od najvećih klubova. Njegova povijest govori sve o klubu. Atmosfera koju stvore navijači na Poljudu posebna je tema. Veselim se što ću istrčati na Poljud. Nadam se da će biti pun stadion. Sjećam se da sam ovdje bio na utakmici reprezentacije, tada je bio pun stadion. Nadam se da će mi se ta želja ispuniti, da opet bude pun stadion", zaključio je Roginić.