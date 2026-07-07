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Engleski klub zagrizao za Hajdukovca koji je igrao na Mundijalu: Pogledajte koliko nude

Engleski klub zagrizao za Hajdukovca koji je igrao na Mundijalu: Pogledajte koliko nude
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Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Sigur je u Hajduk stigao 2022. iz slovenskog Radomlja, a od tada je za "Bile" odigrao 114 utakmica

7.7.2026.
12:08
Sportski.net
Sime Zelic/PIXSELL
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Nastupi Nike Sigura u dresu Kanade na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi ponovno su potaknuli priče o tome kako bi veznjak mogao napustiti Poljud.

Za Kanađanina hrvatskog podrijetla zainteresiran je, naime, engleski Wolverhampton, koji je ove sezone ispao iz Premier lige u Championship. Prema informacijama Lyalla Thomasa iz Sky Sportsa, Wolvesi su za Sigura spremni ponuditi 2,5 milijuna eura, a interes je prisutan još od prošlog prijelaznog roka.

S takvom ponudom teško da će Hajduk biti zadovoljan. Sigur prema Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura, a ugovor kanadskog reprezentativca traje do kraja svibnja 2028. Radi se o igraču koji je skupio tri nastupa na ovogodišnjem Mundijalu, a sveukupno ima 22 nastupa za kanadsku reprezentaciju.

Sigur je u Hajduk stigao 2022. iz slovenskog Radomlja, a od tada je za "Bile" odigrao 114 utakmica.

Niko SigurHajdukWolvesWolverhampton Wanderers
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