Engleski klub zagrizao za Hajdukovca koji je igrao na Mundijalu: Pogledajte koliko nude

Nastupi Nike Sigura u dresu Kanade na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi ponovno su potaknuli priče o tome kako bi veznjak mogao napustiti Poljud.

Za Kanađanina hrvatskog podrijetla zainteresiran je, naime, engleski Wolverhampton, koji je ove sezone ispao iz Premier lige u Championship. Prema informacijama Lyalla Thomasa iz Sky Sportsa, Wolvesi su za Sigura spremni ponuditi 2,5 milijuna eura, a interes je prisutan još od prošlog prijelaznog roka.

#Wolves remain keen on Niko Sigur after his impressive performances for #Canada at #WorldCup. #wwfc had a look at him back in January. Could cost around £2.5m from #HajdukSplit. Good player. https://t.co/OzHTtF6aQx pic.twitter.com/FuPF7y48C1 — Lyall Thomas (@SkySportsLyall) July 6, 2026

S takvom ponudom teško da će Hajduk biti zadovoljan. Sigur prema Transfermarktu vrijedi četiri milijuna eura, a ugovor kanadskog reprezentativca traje do kraja svibnja 2028. Radi se o igraču koji je skupio tri nastupa na ovogodišnjem Mundijalu, a sveukupno ima 22 nastupa za kanadsku reprezentaciju.

Sigur je u Hajduk stigao 2022. iz slovenskog Radomlja, a od tada je za "Bile" odigrao 114 utakmica.