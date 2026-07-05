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U Hajduku trljaju ruke: Evo koliko su zaradili radi Svjetskog prvenstva

U Hajduku trljaju ruke: Evo koliko su zaradili radi Svjetskog prvenstva
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Foto: EYE4images/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

FIFA za svakog igrača koji je pozvan na Svjetsko prvenstvo matičnom klubu isplaćuje kompenzaciju od pet tisuća dolara po danu provedenom na reprezentativnoj dužnosti.

5.7.2026.
9:43
Sportski.net
EYE4images/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Kanada je porazom od Maroka (0-3) ispala sa Svjetskog prvenstva. Tim je rezultatom završilo "druženje" reprezentativaca, koji se sada vraćaju u matične klubove. Jedan od onih koji lete kući je i Niko Sigur, igrač Hajduka.

On je na prvenstvu odigrao dvije utakmice, a iako će najvjerojatnije propustiti prvi dvoboj sa Žilinom, Hajduku svejedno može biti drago što je bio u rodnoj zemlji nešto više od mjesec dana. Naime, FIFA za svakog igrača koji je pozvan na Svjetsko prvenstvo matičnom klubu isplaćuje kompenzaciju od pet tisuća dolara po danu (oko 4.400 eura) provedenom na reprezentativnoj dužnosti.

To znači da će Hajduk za Sigura, koji je u kanadskoj reprezentaciji proveo ukupno 42 dana, zaraditi 210 tisuća dolara, odnosno oko 183 tisuće eura.

Ipak, Hajduk nije rekorder po zaradi u HNL-u. To će biti Rijeka, koja je prvenstvo započela s čak tri reprezentativca - Stjepanom Radeljićem, Martinom Zlomislićem i Tonijem Frukom. Zbog toga bi momčad s Kvarnera trebala zaraditi više od 500 tisuća eura za nastupe svojih igrača.

Osim Hajduka i Rijeke kompenzaciju je dobio i Dinamo jer FIFA "nagrađuje" i klubove čiji su posuđeni igrači na prvenstvu, pa je tako Dinamo zaradio na Dominiku Livakoviću.

DinamoHajdukNk RijekaFifaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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