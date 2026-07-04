Marko Livaja se nije pojavio na jutarnjem treningu Hajduka

Marko Livaja se nije pojavio na subotnjem treningu s prvom momčadi Hajduka, doznaje Dalmatinski portal. Iako je bilo najavljivano da će desetka 'bijelih' jutros biti na treningu, to se nije dogodilo.

Razlog zašto Marka nije bilo na treningu nije poznat i sada se čeka službeno objašnjenje s Poljuda.

Sportske novosti pišu da su sinoć "stigle iz kluba neslužbene informacije da je na razgovoru Marka Livaje i predsjednika Ivana Bilića bilo dogovoreno da će se kapetan pojaviti na jutarnjem treningu", no čini se da je došlo do preokreta.

Budućnost Livaje na Poljudu postala je jako neizvjesna nakon što je udaljan s priprema u Sloveniji zbog kršenja disciplinskih mjera.