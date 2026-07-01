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Veliki preokret na Poljudu u 'Slučaju Livaja'

Veliki preokret na Poljudu u 'Slučaju Livaja'
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Foto: Sime Zelic/PIXSELL

'Predsjednik Hajduka Ivan Bilić razgovarao je u Splitu s Livajom i njegovim agentom Vincenzom Cavaliereom'

1.7.2026.
23:30
Sportski.net
Sime Zelic/PIXSELL
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Situacija u Hajduku vezana uz Marka Livaju dobila je svoj preokret. Naime, kako doznaje Tportal, Livaja se vraća treninzima s momčadi Hajduka od subote. 

Podsjetimo, nakon pobjede Hrvatske nad Ganom na Svjetskom prvenstvu osmorica igrača, među kojima i Livaja, ostala su u noćnom izlasku oko 40 minuta dulje od dopuštenog te su nastavili druženje uz alkohol. Kada je uprava kluba to saznala, trener Gonzalo Garcia i sportski direktor Robert Graf odlučili su ih sljedeći dan kazniti dodatnim trčanjem.

Većina igrača prihvatila je kaznu i odradila je bez problema, no kapetan Hajduka Livaja je to odbio, što je dovelo do žustre verbalne rasprave s Garcijom i Grafom. Taj sukob pokazao se kao ključan trenutak u cijeloj situaciji.

Sutradan je, kako su to mediji pisali "postalo jasno da je donesena odluka o razlazu". Međutim, čini se da je došlo do preokreta nakon sastanka u klubu u utorak. 

"Predsjednik Hajduka Ivan Bilić razgovarao je u Splitu s Livajom i njegovim agentom Vincenzom Cavaliereom, a tema je bio incident koji se dogodio tijekom priprema. Taj je sastanak, prema neslužbenim informacijama, otvorio prostor za smirivanje situacije i Livajin povratak treninzima", piše Tportal.

Vidjet ćemo je li ovo samo privremeno rješenje ili ovo znači da će Livaja i ove sezone ostati u Hajduku.

Marko LivajaHajdukGonzalo GarciaIvan Bilić
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