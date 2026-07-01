Hajduk službeno potvrdio odlazak stopera koji je bio stup obrane

Hajduk je pred sam kraj prošle sezone objavio kako Zvonimir Šarlija, uz još petoricu igrača, ima slobodu potražiti novi klub, a sada su iz Splita službeno objavili kako su sa stoperom sporazumno raskinuli ugovor.

"HNK Hajduk i Zvonimir Šarlija dogovorili su sporazumni raskid ugovora te iskusni stoper nakon tri godine provedene u bijelom dresu napušta Klub.

Šarlija je na Poljud stigao u ljeto 2023. godine nakon što je prethodno dvije sezone nastupao za grčki Panathinaikos. Debitirao je za Bijele u derbiju s Dinamom, odigranom u Maksimiru u srpnju 2023. godine, a posljednju utakmicu odigrao je u svibnju ove godine u pobjedi 3:1 protiv Varaždina na Poljudu.

Ukupno je Zvonimir za Hajduk odigrao 80 službenih utakmica, pritom je postigao četiri pogotka uz jednu asistenciju.

S momčadi se oprostio večeras. Stigao je u Celje na posljednju pripremnu utakmicu u Sloveniji te se pozdravio sa svojim suigračima i stručnim stožerom.

Zvone, hvala ti na svemu. Želimo ti puno zdravlja, sreće i uspjeha u nastavku karijere", napisali su iz Hajduka na svojim službenim stranicama.

Uz Šarliju su tada objavili kako novi klub mogu pronaći i Filip Krovinović i Hugo Guillamón, dok Anthonyju Kaliku i Ismaëlu Diallu nisu ponuđeni novi ugovori.

Šarlija tako prvi među njima napušta klub. Na početku boravka u Splitu dvadesetdevetogodišnji Koprivničanin bio je nezamjenjiv u obrani Hajduka, no postupno su njegova forma, a samim time i status, padali. U klubu su stoga, očito, procijenili kako je najbolje da se raziđu sa stoperom.