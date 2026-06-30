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NEVJEROJATNO /

Hajduk grca u dugovima, ali ukrajinske milijune još ne prihvaća

Hajduk grca u dugovima, ali ukrajinske milijune još ne prihvaća
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Čudne se stvari događaju u Splitu tjedan dana prije početka nove sezone

30.6.2026.
13:36
Sportski.net
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Prošlo je više od tjedan dana otkako su u Hajduku dobili ponudu Ivice Pirića i Vladimira Nosova prema kojoj bi WhiteBit trebao postati sponzor kluba.

U tih devet dana Hajduk je odigrao dvije prijateljske utakmice, potjerao Livaju i "odradio" skupštinu na kojoj su priznali kako klub ima akumulirani dug od 33,5 milijuna eura, ali odgovor na ponudu još nije dao, niti ju je na skupštini komentirao.

To je izazvalo čuđenje mnogih, a cijelu situaciju prokomentirao je i sam Ivica Pirić:

"Nitko nam se nije javio. Možda se ponuda negdje zagubila, a možda se razmatraju neke druge, atraktivnije od naše, pa moramo čekati da naša dođe na red", rekao je Pirić za Sportske novosti.

Cijela situacija je još nevjerojatnija kada znamo da Hajduk prvu utakmicu igra već 9. srpnja kada na Poljud stiže Žilina.

Hajduk
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