Junak zadnjeg naslova Hajduka o slučaju Livaja: 'Samo su čekali da ga se riješe'

Od nedjelje navečer, otkako je Hajduk izdao priopćenje, ne prestaju stizati reakcije na "slučaj" Marko Livaja. Odlazak kapetana 'Bilih' teško je pao mnogima, pogotovo zato što je Livaja u Hajduku bio više od "običnog nogometaša". On je bio "polubog".

Samo su čekali

Upravo smo zato za komentar zamolili drugog igrača koji je ostavio dubok trag u Hajduku, Tomislava Bušića. Bušić je bio najbolji strijelac Hajduka u sezoni kada su 'Bili' posljednji put osvojili naslov prvaka, a za njega je situacija oko Livaje jasna:

"To što se dogodilo najveća je moguća glupost", započeo je Bušić pa nastavio: "Jako mi je žao da se tako završilo... Ovo se jednostavno nije smjelo dogoditi. Pogotovo ne Livaji, koji vuče Hajduk već godinama. Svaki euro koji je zaradio u Hajduku on je trostruko vratio, što marketingom, što igrama, što prodajom dresova... Vratio je ljude na tribine i vratio vjeru u povratak na stare staze slave, koje na ovaj način nećemo dočekati", oštar je Bušić.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

"To da je kažnjen zbog toga što je otišao popiti piće samo je izlika i čini mi se da su Graf i Garcia samo čekali trenutak da ga se riješe. Tako ispada... Jer se takve stvari inače rješavaju interno, a ne ovako javno. I mi smo imali slične situacije i uvijek su stariji igrači bili zaštićeni te im je uvijek bilo dopušteno nešto više slobode", objašnjava bivši napadač Hajduka, koji ističe problem.

Posljednji mangup

"Najviše mi je žao navijača, a Hajduk ovim gubi puno više od igrača. On je pravi kapetan i primjer. S igračke strane uvijek je davao maksimum, nikad se nikoga nije bojao i sa svime se išao nadmetati i 'potući'. Pa čak i taj njegov 'mangupluk' - pa i to je hajdučki, a njegovim odlaskom smo i to izgubili i nastavili negativan trend", kaže Bušić pa nastavlja:

"Potrošili smo Vučevića, Kalinića, pa i Rebića. On je Splitovo dijete, ali je opet naš, domaći - Dalmatinac, koji bi sigurno ostao da mu se prezentiralo nešto ozbiljno. Trošimo naše ljude, a dovodimo nepotrebne strance. Ja ću uvijek biti za naše jer mislim da mogu uspjeti ako se stane iza njih kao što se sada stalo iza Garcije."

Za kraj razgovora zamolili smo Bušića da nam usporedi Dinamo prošle sezone, kada su otišli Petković, Ademi, Pjaca i drugi, i Hajduk iz ove, koji je ostao bez Krovinovića, Rebića i sada Livaje.

"To je neusporedivo. Svi bi voljeli da Hajduk uspije, ali realno - Dinamo je doveo 15-20 kvalitetnih igrača, koji su napravili veliku karijeru u ozbiljnim momčadima, a Hajduk? Nema tu usporedbe. Ja se nadam da će biti pojačanja, ali ne vjerujem da su oni ta kvaliteta. To su većinom igrači iz druge španjolske lige - nadam se da griješim, ali ne vjerujem da sam u krivu", zaključio je Bušić.

Livaja je u Hajduk stigao 2021., a od tada je odigrao 202 utakmice u kojima je upisao 104 pogotka i 50 asistencija. U pet godina u dresu Hajduka osvojio je dva Rabuzinova sunca.