Bivši napadač Bilih najavio derbi: 'Ne može ni on sve sam, a evo što Hajduku treba'

Dinamo i Hajduk u subotu, 9. svibnja, na Maksimiru igraju utakmicu 34. kola SuperSport HNL-a. U posljednji derbi ove sezone Plavi ulaze kao prvaci, dok Hajduk ima osigurano drugo mjesto.

Činjenicu da u derbi ulazimo bez rezultatskog značaja za Net.hr prokomentirao je bivši napadač "Bijelih" Tomislav Bušić.

"Meni to nije drago. Ja bih, kao bivši igrač, ali i navijač Hajduka, više volio da je rezultatski napetije i da se radi o borbi za naslov, ali derbi je ipak derbi. Igrači će svakako biti motivirani...", započeo je Bušić pa najavio: "Svakako će motiviraniji biti igrači Hajduka, koji će htjeti pokvariti proslavu Dinamu."

Iako će Dinamo za derbi protiv Hajduka biti bez dvojice stožernih stopera, to ne bi trebalo imati preveliku ulogu, smatra Bušić.

"I juniori su igrači, a junior Dinama uvijek mora biti spreman. Kao i junior Hajduka", kaže Bušić, kojeg smo pitali hoće li posao Zebića (juniora koji bi trebao igrati u početnoj postavi Dinama) biti otežan činjenicom da je s druge strane zdravi Marko Livaja.

"Livaju je samog po sebi teško čuvati, neovisno o tome radi li se o iskusnom braniču ili junioru. On je jedan od najboljih, ako ne i najbolji igrač cijele lige kada je zdrav, ali ne može ni on sve sam. Morat će mu pomoći ostatak momčadi i onda je sve moguće", rekao je naš sugovornik, kojeg smo pitali i o odnosu Livaje i trenera Hajduka Gonzala Garcije.

Foto: Luka stanzl/PIXSELL

"Ako je nešto bilo, nadam se da se riješilo. Livaja je jako bitan igrač za Hajduk i da je cijelu sezonu bio zdrav i igrao, Hajduk bi sigurno imao nekoliko bodova više", rekao je bivši napadač Hajduka, kojega smo upitali za prognozu.

"Volio bih da bude zanimljiva utakmica, da igrači obje momčadi 'nagrade' svoje navijače i da idu na pobjedu. No, smatram da će Hajduk ipak igrati opreznije i čekati svoje prilike iz kontri jer Dinamo ima jako puno odličnih igrača koji su se uigrali i igraju veoma dobro. Osobno se nadam da će utakmica proći kao i posljednjih godina i da će Hajduk pobijediti, ajmo reći golom Livaje, koji je na Maksimiru često zabijao", završiti će Bušić.

Trebaju nam 'hajduci'

Našeg smo sugovornika upitali i o budućnosti. Hajduk je posljednjih godina proizveo nekolicinu veoma dobrih igrača (Vušković, Prpić, Mlačić...), a ako Dinamo osvoji Hrvatski kup, imat će lakši put do skupina europskih natjecanja, u kojima nije igrao od sezone 2010./11.

"Očito je da obrambeno dobro proizvodimo igrače, možda zato što smo tako visoki i stasiti. Šalu na stranu, volio bih da proizvedemo i kojeg veznjaka i napadača jer je po tome Hajduk nekada bio poznat. Moramo imati igrače koji su prošli našu akademiju jer jedino tako Hajduk može funkcionirati. Što se tiče europskih natjecanja, volio bih da se u njih kvalificiramo, ali smatram da moramo dovesti nekoliko igrača. Igra se popravila, ali to je još uvijek jako slabo. Trebamo dovesti igrače koji će se boriti i igrati kao 'hajduci'. Taj smo mentalitet izgubili i nadam se da ćemo ga vratiti", zaključio je naš sugovornik.

POGLEDAJTE VIDEO: Silvijo Čabraja u 'Maksanovom korneru'