Snažno nevrijeme stiglo u Zagreb: Grmaljavina, munje i pljuskovi!

Nakon nekoliko dana pretežno sunčanog i vrlo toplog vremena, u Hrvatsku je stigla promjena vremenskih prilika. Već tijekom večeri u unutrašnjosti je došlo do jačeg razvoja naoblake, a mjestimice su zabilježeni pljuskovi praćeni grmljavinom, ponajprije u središnjim krajevima zemlje.

U Zagrebu je oko 22 sata počela grmljavina uz jake pljuskove, a pojačao je i vjetar, što je označilo početak promjene vremena koja će se osjetiti i tijekom sljedećih dana.

Tijekom nedjelje polje visokog tlaka nad jugozapadnom i zapadnom Europom postupno će slabjeti, dok će se hladna fronta preko srednje Europe približavati Alpama. Istodobno će sa sjeverozapada u više slojeve atmosfere pristizati vlažniji, ali i dalje relativno topao zrak, što će dodatno povećati nestabilnost.

Prema prognozi DHMZ-a, nedjelja će donijeti osjetno više oblaka i nestabilnije vremenske prilike. Tijekom noći i jutra u unutrašnjosti mjestimice može pasti malo kiše, dok se od sredine dana očekuje jači razvoj oblaka koji će lokalno donijeti pljuskove praćene grmljavinom. Ponegdje su mogući i izraženiji grmljavinski pljuskovi.

DHMZ je za sutra i upalio meteoalarm za gotovo cijelu Hrvatsku. Vrijeme će biti potencijalno opasno. "Mjestimice su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom, prolazno moguće i na udare olujnim sjeverozapadnim vjetrom. Na sjeverozapadu zagrebačke regije lokalno je moguća tuča. Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", priopćio je DHMZ.

Nestabilnosti će se prema večeri proširiti i na sjeverni Jadran, gdje su također mogući pljuskovi i grmljavina. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, koji tijekom pljuskova može prolazno biti i jak. Na Jadranu će prevladavati jugozapadni vjetar, a prema večeri će okrenuti na jugo.