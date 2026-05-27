'BLJESKA I GRMI' /

Nevrijeme protutnjalo Slovenijom pa stiglo i u Hrvatsku: U Međimurju snimljen zanimljiv fenomen

Foto: PGD Vransko/Danijel Mihaljković Čovac, Neverin - Facebook

Jaka kiša i grmljavina zabilježeni su na područjima uz Kupu i granicu sa Slovenijom, a onda se pomicalo prema unutrašnjosti

27.5.2026.
21:52
HinaDunja Stanković
PGD Vransko/Danijel Mihaljković Čovac, Neverin - Facebook
U nevremenu s jakim vjetrom i kišom, koje je u srijedu poslijepodne zahvatilo Sloveniju, vjetar je odnosio krovove gospodarskih i stambenih objekata, a srušeno je i više stabala, javila je slovenska agencija STA.

Kako su naveli u centru za obavješćivanje Uprave za zaštitu i spašavanje Slovenije, najgora situacija zabilježena je na području Maribora.

U zračnoj luci kod Ljubljane puhao je i jaki vjetar, a zabilježen je i olujni udar od 85 km na sat.

Nevrijeme se pomiče prema jugu i jugoistoku, vidljivo je sa službene stranice Agencije za okoliš (ARSO).

Grmljavinska nevremena pojavljivat će se i do večeri, najavljuje se, a najveća aktivnost premjestit će se prema južnoj polovici države.

Pritom je moguće zadržavanje oborinskih voda i porast bujičnih vodotoka. Tijekom noći atmosfera će se smiriti.

Vjetar nosio krovove i čupao drveće

Slovenski 24ur.com piše da su zemlju popodne zahvatila dva olujna vala. Prvi je krenuo na sjeveroistoku zemlje, gdje su jaki vjetrovi nosili krovove, čupali drveće i električne stupove. 

Novi olujni val se kretao od sjeverozapada i sjevera prema jugoistoku, a donio je i tuču te obilne pljuskove. Udari groma uzrokovali su najmanje dva požara u Novom Mestu i Dornavi. 

Tuča je padala u Tolminu, Kobaridu, Bovcu, Cerkelju, Gornjem Gradu, Logu pod Mangartom i Bregu pri Polzeli. 

U Šentilju je vjetar nosio krovove zgrada, a jedno je drvo palo na zgradu. 

Stabla su u nekim dijelovima blokirala prometnice. 

Obilne kiše uzrokovale su poplave oborinskih voda na nekoliko područja. Na Bledu su vatrogasci Vatrogasne postrojbe Bled ispumpali vodu iz stambene zgrade i građevinske jame koje su bile poplavljene obilnom kišom.

Pljuskovi u Hrvatskoj

A snažno nevrijeme je u ranim večernjim satima stiglo i u Hrvatsku. Jaka kiša i grmljavina zabilježeni su na područjima uz Kupu i granicu sa Slovenijom, a onda se pomicalo prema unutrašnjosti. 

Grmljavinsko nevrijeme je zabilježeno i  kod Bosiljeva i Broda na Kupi u Gorskom kotaru.

"Brod na Kupi, bio je sad 15-ak minuta armagedon. Bljeskalo je i grmjelo jako, padala je ona prava ljetna kiša, velike kapi i kratko (hvala Bogu) tuča ali nisu 'zrna' bila velika. Sad se grmljavina udaljava", pišu građani na Facebook stranici Neverin. 

U Delnicama je padala jaka kiša, a u Ogulinu su neki dijelovi ostali bez struje, javljaju tamošnji stanovnici. 

Jak vjetar puhao je i u Karlovcu prije nego što se nebo "zacrnilo" i počela padati kiša. 

U Međimurju su snimljeni "mammatus oblaci". Riječ je o prirodnom fenomenu koji se javlja u olujnim oblacima, pojašnjava Neverin. 

