Stiže nova era multimedije u automobilima: Ovo sučelje postavlja novi standard

Lexus uvodi novo doba tehnologije u kabini s privlačnim dizajnom, inovativnim značajkama i neusporedivim performansama. Poboljšana verzija Lexus sučelja debitirat će u modelu ES za 2026. godinu prije nego što se uvede u buduće modele Lexusove ponude.

Korisničko iskustvo na najnovijem Lexus sučelju besprijekorno spaja oštru grafiku s intuitivnim ikonama prikazanim na standardnom 14-inčnom zaslonu modela ES. Vrijeme odziva zaslona osjetljivog na dodir poboljšano je zahvaljujući povećanoj računalnoj snazi na uređaju.

Personalizacija je najvažnija u najnovijoj generaciji Lexus sučelja. Važno je napomenuti da sučelje sada uključuje konfigurirajući početni zaslon, što gostima omogućuje prilagodbu željene kombinacije pojedinačnih widgeta na zaslonu za navigaciju, način vožnje, audio, povezani pametni uređaj i vrijeme. Odabrani widgeti mogu se grupirati u kombinacije od dva ili tri, što omogućuje jednostavan pristup onome što je najvažnije.

Dodan je i izbornik brzog upravljanja, kojem je uvijek moguće pristupiti iz gornjeg desnog dijela zaslona osjetljivog na dodir. Izbornik se otvara za postavke često korištenih značajki, kao što su povezivanje s Bluetooth®-om, podešavanje svjetline zaslona, prebacivanje iz svijetlog u tamni način rada, prečaci za jednostavno konfiguriranje značajki naprednog sustava pomoći vozaču (ADAS) i još mnogo toga.

S više od 64 različite opcije ambijentalnog osvjetljenja unutar raskošne unutrašnjosti Lexusa ES 2026., gosti mogu poboljšati raspoloženje na bilo kojoj vožnji jednostavnim dodirom gumba.

Kako bi gostima pružio još više mogućnosti koje odgovaraju njihovim potrebama, Lexus Interface također nudi bežičnu kompatibilnost s Apple CarPlay® i Android Auto™.

Poboljšana pomoć u kabini

Zahvaljujući novom ugrađenom rješenju na uređaju, Lexus Voice Assistant sada nudi brže odgovore kako bi pomogao gostima da maksimalno iskoriste svoje iskustvo vožnje.

Jednostavnim „Hej Lexus“ ili nekom drugom konverzacijskom uputom poput „Hi Lexus“ ili „Okej Lexus“, ugrađeni glasovni asistent nudi brzu pomoć pri podešavanju glasnoće zvuka, kanala i odabira glazbe; promjeni postavki klima uređaja u cijeloj kabini; dobivanju procijenjenog dometa putovanja; dobivanju datuma i vremena i još mnogo toga. Glasovni asistent može vam pomoći čak i s osnovnom aritmetikom i pristupom stranicama izbornika unutar glavne jedinice. Niste sigurni kako se povezati s Bluetooth®-om? Jednostavno recite „Hej Lexus, kako da spojim svoj telefon?“ za brzu navigaciju izravno do zaslona za uparivanje telefona.

Kao dodatni sloj personalizacije, Lexus sučelje sada nudi dvije opcije glasovnog asistenta (muškog i ženskog), što je prvi put za Lexus sučelje.

Foto: LEXUS

Navigacija sljedeće razine

Po prvi put ikada, Lexusovo multimedijsko iskustvo u kabini usko je povezano s višeinformacijskim zaslonom (MID). Izvorna navigacija sada je preko cijelog zaslona na MID-u, što omogućuje da karte i upute za skretanje budu vidljive izravno iza upravljača za dodatnu vidljivost i impresivnije iskustvo vožnje.

Navigacija temeljena na oblaku zahtijeva aktivnu probnu verziju ili pretplatu na Drive Connect* koja omogućuje pristup elementima prometa u stvarnom vremenu, agente uživo 24/7 za pomoć pri određivanju odredišta i još mnogo toga – sve osmišljeno kako bi vaša putovanja bila lakša i ugodnija nego ikad prije.

Snimke incidenata

Najnovija generacija Lexus sučelja predstavlja Drive Recorder, standardnu značajku koja pruža tradicionalnu funkcionalnost kamere za automobil bez primjetnog postavljanja kamere u kabini. Ugrađeni sustav dizajniran je za snimanje i spremanje videoisječaka pomoću vanjskih kamera vozila.

Drive Recorder sprema do 90 jednominutnih isječaka kontinuirane petlje, koji bilježe brzinu vozila i njegovu lokaciju. Gosti također imaju mogućnost ručnog snimanja i spremanja do četiri isječka i do pet snimaka incidenata. Snimke incidenata su isječci koji počinju snimati kada se G-senzor aktivira određenim uvjetima, poput udara, naglog kočenja ili aktiviranja zračnog jastuka. Osjetljivost uvjeta aktiviranja može se prilagoditi ovisno o preferencijama. Reprodukcija isječaka Drive Recordera dostupna je u glavnoj jedinici, a isječci se također mogu preuzeti na USB flash pogon.

Pojednostavljeno punjenje

Najnovija generacija Lexus sučelja također uvodi nove značajke izbornika EV Charge Management za električna vozila na baterije (BEV) poput ES 350e i 500e iz 2026. Gosti mogu jednostavno pratiti i upravljati punjenjem u pokretu, izravno unutar glavne jedinice vozila.

Jednostavnim dodirom gumba gosti mogu koristiti izbornik EV Charge Management za postavljanje rasporeda punjenja i ograničenja punjenja, omogućavanje vanjskog napajanja i još mnogo toga.

Lexus sučelje sljedeće generacije također uvodi EV Routing, značajku planiranja ugrađenu u izvornu navigaciju koja pruža detalje o točkama interesa (POI) punjača, uključujući naziv stanice, adresu, radno vrijeme, vrstu punjača (razina 1, 2 ili 3), dostupnost punjača (gdje je dostupan), ukupan broj punjača i maksimalnu snagu. Gosti mogu pristupiti ovim informacijama duž svoje rute ili dodati punjač prije polaska. Osim toga, karta dometa električnog vozila izračunava najbolju rutu na temelju odredišta i razine baterije vozila, predlaže stanice za punjenje duž puta i procjenjuje postotak baterije na svakoj stanici i konačnom odredištu. I EV Routing i EV Range Map zahtijevaju aktivno probno razdoblje ili pretplatu na Drive Connect.

Uz aktivno probno razdoblje ili pretplatu na Remote Connect, značajke upravljanja punjenjem električnog vozila dostupne su i u Lexus aplikaciji, pomažući vozačima da kontroliraju svoje potrebe za punjenjem iz dlana.

Nadograđene značajke daljinskog upravljanja

Najnovija generacija Lexus sučelja besprijekorno se integrira s Lexus aplikacijom, nudeći brže performanse. Uz aktivno probno razdoblje ili pretplatu na Remote Connect, gosti mogu iskoristiti svoje napredne naredbe Remote Connecta za upravljanje prednjim svjetlima, svjetlima za opasnost, pristupom prtljažniku, postavkama klime i zakazivanjem vremena početka rada putem Lexus aplikacije.

Novo Lexus sučelje također uključuje poboljšanu funkcionalnost digitalnog ključa, dostupnu putem aktivnog probnog razdoblja ili pretplate na Remote Connect. Gosti sada mogu upravljati funkcionalnostima unutar izvorne aplikacije digitalnog novčanika svog kompatibilnog pametnog uređaja, uključujući zaključavanje, otključavanje, pokretanje i upravljanje svojim podržanim Lexus vozilom.

Gosti također mogu dijeliti i upravljati dopuštenjima dijeljenja Digitalnog ključa s do pet dodatnih vozača izravno putem svog digitalnog novčanika. Nakon što je Digitalni ključ omogućen u novčaniku, nastavit će omogućavati pristup vozilu, zahvaljujući tehnologiji komunikacije bliskog polja (NFC), određeno vrijeme čak i ako je baterija uređaja prazna.