Lexus TZ je potpuno novi SUV: Ima šest sjedala, a do stotke stiže za 5,4 sekundi

Lexus danas predstavlja svjetsku premijeru potpuno novog modela TZ, luksuznog potpuno električnog SUV-a sa šest sjedala koji istražuje nove horizonte udobnosti i užitka u putovanju.

Utjelovljujući novu viziju brenda Lexus „Discover“ i predanost filozofiji „imitate no one“, model TZ razvijen je oko koncepta Driving Lounge – besprijekornog spoja opuštajuće kabine i dinamičnih performansi koje pružaju uzdignuto iskustvo putovanja za sve putnike, kao i za vozača.

Prostor nalik lounge salonu

Koncept Driving Lounge stvara prostor i atmosferu koji potiču opuštanje, uživanje i razgovor, dodatno naglašene velikim panoramskim krovom koji se proteže iznad sva tri reda sjedala. Osjećaj prostranosti i mirna, ugodna atmosfera odražavaju „zen“ smirenost tradicionalnih japanskih domova i arhitekture.

Lexus iskustvo mobilnosti

Dinamične performanse modela TZ pružaju kontrolu, sigurnost i udobnost karakteristične za Lexus Driving Signature. Putnički prostor čist je i neopterećen, a funkcionalnost je usklađena sa suvremenim stilom, što se očituje kroz tanku instrumentnu ploču i Lexusov dizajn Responsive Hidden Switch. Udobnost svih putnika prioritet je, što potvrđuje mogućnost odabira načina rada Rear Comfort koji prilagođava dinamičke sustave vozila kako bi se smanjila svaka neugodnost tijekom vožnje.

Vanjski dizajn

Dizajn modela TZ spaja jednostavnost i oštrinu, naglašavajući prepoznatljivu prisutnost i karakter koji su suštinski „Lexus“. Osim elegantnog izgleda, stil uključuje pažljivo oblikovane aerodinamičke detalje koji pridonose energetskoj učinkovitosti.

Održivi materijali

Lexus u svojoj filozofiji luksuzne izrade prihvaća održive materijale, uključujući kovani bambus i reciklirani aluminij.

Glavni inženjer Takeshi Miyaura objašnjava: „Zamislili smo ciljane vrijednosti Lexus brenda – kupce koji cijene vrijeme i biraju autentičnost – te smo željeli ponuditi novo Lexus iskustvo. Elektrifikacija, odnosno potpuno električno vozilo, pokazala se idealnim načinom za ostvarenje tih vrijednosti jer nudi savršen spoj užitka u vožnji i evolucije. Uz Lexus iskustvo ‘gledanja, vožnje i upravljanja’, sada nudimo i novu vrijednost – ‘provođenje vremena’ unutar vozila.“

Lexus TZ danas je predstavljen uoči dolaska na europsko tržište 2027. godine.

Interijer: Dobrodošli u Driving Lounge

U unutrašnjosti modela TZ naglasak je stavljen na sofisticiranu atmosferu – „driving lounge“ koji pruža vrhunsku udobnost, tišinu i luksuzne značajke, utemeljene na Lexusovim načelima gostoprimstva Omotenashi i vrhunske Takumi izrade. To je prostor u kojem se svi mogu opustiti i uživati u glatkoj i profinjenoj vožnji električnog vozila, izolirani od buke ceste i vjetra.

Dugi međuosovinski razmak, konstrukcija ovjesa i smještaj baterije potpuno ispod poda omogućili su dovoljno prostora za šest sjedala raspoređenih u tri reda. Drugi red opremljen je pojedinačnim „captain’s chair“ sjedalima, dok treći red nudi izdašan prostor za glavu i noge. Odsutnost spremnika goriva omogućila je niže postavljanje stražnjih sjedala, pa čak i viši odrasli putnici mogu putovati u potpunoj udobnosti. Ulazak u stražnji dio dodatno je olakšan preklapanjem vanjskih sjedala drugog reda, pragovima i ručkama za pridržavanje.

Prednja sjedala za vozača i suvozača predstavljaju novu generaciju Lexus dizajna, oblikovana laganom podijeljenom konstrukcijom s odvojenim modulima pričvršćenima na okvir. Time je postignut tanji profil i skulpturalni izgled uz još veću potporu i udobnost. Njihov dizajn nadopunjuje otvoreni i čisti izgled kabine, istodobno pružajući izvrsnu ergonomiju i podršku.

Prednja i sjedala drugog reda imaju integrirano grijanje i ventilaciju, dok je grijanje sjedala dostupno i u trećem redu – rijetkost među SUV modelima sa šest ili sedam sjedala. Za dodatnu udobnost dostupni su nasloni za noge u otomanskom stilu za putnike u prvom i drugom redu, dok infracrveni grijači zagrijavaju koljena i potkoljenice vozača i suvozača. Diskretno smješteni ispod instrumentne ploče i upravljača, rade u kombinaciji s klimatizacijskim sustavom kako bi omogućili energetski učinkovito grijanje i maksimalan doseg vozila.

Otvoren osjećaj kabine dodatno je naglašen panoramskim krovom – najvećim ikad ugrađenim u neki Lexus model – koji se proteže iznad svih šest sjedala.

Minimalistička tema kabine odražava se u tankoj instrumentnoj ploči koja uključuje novu Lexus Responsive Hidden Switch tehnologiju. Površina djeluje čisto i neprekinuto, no ikone funkcija osvjetljavaju se kada vozač ili putnik približe ruku površini. Iako su prekidači poravnati s površinom, pri korištenju pružaju fizički osjećaj pritiska. Responsive Hidden Switch prekidači nalaze se i na upravljaču modela TZ.

Vrata imaju sustav laganog zatvaranja koji prepoznaje kada su vrata djelomično zatvorena te automatski dovršava zatvaranje tiho i uz minimalnu silu.

Obloge vrata sadrže novu Lexusovu dekoraciju od slojevitog bambusa, izrađenu posebnom tehnikom laminiranja filma koja se prvi put koristi u Lexusu. Na dnevnom svjetlu izgledaju poput prirodnog bambusa, dok noću, sinkronizirano s ambijentalnim osvjetljenjem, stvaraju osvijetljene uzorke boja.

Za vrhunski audio doživljaj TZ može biti opremljen posebnim Mark Levinson audio sustavom s 21 zvučnikom koji pruža 3D zvučnu pozornicu s čistim zvukom bez izobličenja. Sustav uključuje i Position Mode koji fokusira zvuk na stražnji dio kabine i omogućuje prilagodbu zvuka stražnjim putnicima.

Kokpit usmjeren na čovjeka

Prednosti Lexus koncepta kokpita dodatno su unaprijeđene u modelu TZ zahvaljujući instrumentnoj ploči bez sjenila – asimetričnom 12,3-inčnom zaslonu – te niskoj, tankoj i horizontalno postavljenoj instrumentnoj ploči koja proširuje pogled prema naprijed. Polarizirani film na zaslonu smanjuje odsjaj i refleksije na vjetrobranskom staklu.

Pozornost prema detaljima uključuje posebno oblikovane prednje stupove koji vozaču omogućuju bolju preglednost pri ulasku u zavoj.

Dimenzije i prostornost

TZ je dug 5.100 mm i ima međuosovinski razmak od 3.050 mm, čime osigurava obilje prostora za udobnu kabinu sa šest sjedala i veliku bateriju. Za usporedbu, Lexus RX dugačak je 4.890 mm s međuosovinskim razmakom od 2.850 mm.

Kraći prednji prevjes pridonosi agilnosti i raspodjeli mase, dok duži stražnji prevjes omogućuje više prtljažnog prostora i bolju stabilnost.

S podignutim trećim redom moguće je prevoziti četiri kovčega od 55 litara ili dva od 92 litre. Sjedala se mogu preklopiti kako bi se dobio prostor primjerice za dva bicikla ili duže predmete.

Tišina u kabini

Budući da su buka vjetra i ceste izraženije u električnim vozilima nego u automobilima s motorom s unutarnjim izgaranjem, Lexus je primijenio detaljne mjere kako bi kabina bila što tiša i stvorila „osjećaj tišine“.

Materijali za apsorpciju i izolaciju zvuka strateški su raspoređeni u strukturi vozila kako bi se smanjile rezonantne frekvencije. Dodatne mjere uključuju deblja stakla, dodatnu zaštitu motora i novi aerodinamični dizajn retrovizora koji smanjuje buku vjetra. Rezultat je najviša razina tišine među svim Lexus SUV modelima.

'Comfort' način vožnje

Među načinima vožnje nalazi se novi „Comfort“ način rada, usmjeren na maksimalnu udobnost putnika na stražnjim sjedalima. Sustav integrira Dynamic Rear Steering, optimalnu raspodjelu kočenja između prednje i stražnje osovine te DIRECT4 pogon na sve kotače kako bi smanjio nepotrebno pomicanje karoserije. Putnici tako uživaju u mirnijoj i stabilnijoj vožnji uz manje bočno pomicanje glave.

Vanjski dizajn: SUV prisutnost s elegancijom i profinjenošću

Lexus u vanjskom dizajnu modela TZ demonstrira svoj prepoznatljiv suvremeni dizajnerski pristup, spajajući snažnu prisutnost na cesti s profinjenošću i elegantnim izgledom. Odmiče se od tradicionalnih SUV dizajnerskih vrijednosti koje naglašavaju agresivnost i snagu te donosi sofisticiraniji pristup. Rezultat je kvaliteta koju Lexus opisuje kao „Provocative Simplicity“ – elegancija s odvažnim karakterom.

Osim atraktivnog izgleda, dizajn je optimiziran za vrhunsku aerodinamičku učinkovitost kako bi se maksimalno povećao doseg vozila. TZ postiže koeficijent otpora zraka od 0,27 – značajan rezultat za SUV velikih dimenzija.

Bočna silueta izdužena je i naglašena oštrim linijama te kvalitetno oblikovanim površinama koje komuniciraju snagu i dinamiku. Detalji uključuju poluuvučene ručke vrata, izražene linije karoserije, teksturirane površine i upečatljive aerodinamične kotače od 20 ili 22 inča, ovisno o razini opreme.

Prednji dio odiše snagom i samopouzdanjem te interpretira prepoznatljivo Lexus spindle tijelo u čistoj i povezanoj formi. Geometrijski grafički elementi dodaju oštrinu i snagu, dok nova Lexus dvostruka L svjetla stvaraju prepoznatljiv svjetlosni potpis dnevnih svjetala i pokazivača smjera.

Straga se ističu spušteni završetak linije krova i sužavanje kabine, što pozitivno utječe na aerodinamiku bez kompromisa po pitanju prostora i udobnosti. Naglašeni stražnji blatobrani dodatno pojačavaju širok stav i snažan SUV karakter. Stražnja L-svjetla, trodimenzionalna obrada poklopca prtljažnika i oblik branika čine TZ odmah prepoznatljivim kao Lexus.

Ponuda boja uključivat će jednobojne i dvobojne kombinacije, među kojima je i nova Sonic Tellus nijansa. Nazvana prema latinskoj riječi za zemlju, ova bogata kaki zelena koristi Lexusovu sonic tehnologiju lakiranja za stvaranje dubokih sjena i suptilnih nijansi boje koje daju snažan trodimenzionalni efekt.

Multimedija i povezivost

TZ koristi novu Lexusovu softversku platformu Arene koja podržava širi raspon LexusConnect multimedijskih funkcija i omogućuje brzo i intuitivno upravljanje.

Središnji 14-inčni multimedijski zaslon sinkroniziran je s 12,3-inčnim višenamjenskim zaslonom, omogućujući prikaz kompletne navigacijske karte ispred vozača. Time je navigacija jednostavnija i sigurnija jer vozač ne mora skretati pogled.

Vlasnici će imati pristup širokom rasponu novih i unaprijeđenih informativnih, navigacijskih, sigurnosnih i praktičnih funkcija putem paketa povezanih usluga dostupnih kroz aplikaciju LexusLink+.

Paket Standard Services uključuje ključne funkcije poput podsjetnika za servis, navigacije u oblaku, glasovnog asistenta, daljinskog upravljanja zaključavanjem vrata i klimatizacijom te OTA ažuriranja softvera.

Dostupan će biti i Smart Digital Key+ integriran u digitalni novčanik pametnog telefona ili sata vlasnika, uz mogućnost dijeljenja s do šest drugih korisnika. Sustav radi brzo i intuitivno, bez potrebe za pokretanjem aplikacije, a ključ funkcionira čak i kada je baterija NFC kompatibilnog telefona prazna.

Connect & Drive paket fokusiran je na naprednu navigaciju i glasovne funkcije, dok Connect & Secure pruža dodatnu sigurnost putem kamere za snimanje vožnje, daljinskog imobilizatora i pomoći u slučaju krađe vozila.

Upravljanje baterijom

Učinkovito upravljanje baterijom ključan je element vlasništva električnog vozila. Vlasnici modela TZ imaju jednostavan pristup svim funkcijama upravljanja baterijom putem aplikacije Lexus Link+ i LexusConnect sustava. Sustavi pružaju informacije o dosegu, razini napunjenosti, rasporedu punjenja i planiranju ruta s uključenim punionicama.

Lexus Connect sustav uključuje poseban EV izbornik koji objedinjuje sve relevantne podatke o bateriji i performansama vozila.

Doživljaj vožnje

Lexus Driving Signature

Lexus je radio na unaprjeđenju osnovnih performansi putem globalne arhitekture modela TZ kako bi osigurao Lexus Driving Signature – performanse koje pružaju sigurnost, kontrolu i udobnost u svakom trenutku. Proces poznat kao „Aji-migaki“ obuhvaća oko 40 različitih područja razvoja performansi.

Dinamička svojstva vozila usavršavana su u Lexusovu tehničkom centru Shimoyama u Japanu kroz opsežna simulacijska i testna ispitivanja.

TZ predstavlja vrhunac Lexusova inženjerskog znanja u razvoju karoserije i platforme. Ojačavanjem ključnih dijelova konstrukcije – prednjeg, stražnjeg i podnog dijela – postignut je novi Lexus osjećaj vožnje koji kombinira tišinu i udobnost s glatkom i preciznom kontrolom.

Ovjes i Dynamic Rear Steering

Ovjes koristi MacPherson prednje opružne noge i posebno razvijen stražnji multilink sustav koji, u kombinaciji s vrlo krutom karoserijom, pridonosi udobnosti i stabilnosti.

TZ može biti opremljen sustavom Dynamic Rear Steering (DRS) koji omogućuje zakretanje stražnjih kotača do četiri stupnja, u istom ili suprotnom smjeru od prednjih kotača, ovisno o situaciji. Pri manjim i srednjim brzinama poboljšava agilnost i upravljivost, dok pri višim brzinama povećava stabilnost.

Prednost je i manji radijus okretanja – 5,4 m s DRS-om i 5,8 m bez njega – usporediv s manjim SUV modelima D segmenta.

Kočenje

Elektronički kontrolirani kočioni sustav pruža prirodan osjećaj kočenja uz preciznost i odzivnost. Sustav prilagođava raspodjelu sile kočenja između prednjih i stražnjih kotača kako bi prijelaz između usporavanja i ulaska u zavoj bio što prirodniji.

Vozač može koristiti i regenerativno kočenje koje omogućuje usporavanje do 0,2 g, smanjujući potrebu za pritiskanjem papučice kočnice. Sustav nudi pet razina usporavanja koje se biraju pomoću ručica iza upravljača.

Interactive Manual Drive

Interactive Manual Drive donosi osjećaj korištenja brzog ručnog mjenjača u električno vozilo. Prvi put predstavljen u modelu RZ 550e F SPORT, ovaj Lexusov sustav koristi virtualni osmostupanjski prijenos koji simulira promjene stupnjeva prijenosa ovisno o pritisku papučice gasa i brzini vozila.

Vozač može birati stupnjeve prijenosa pomoću ručica iza upravljača, dok instrumentna ploča prikazuje tahometar za optimalno mijenjanje stupnjeva. Simulirani zvuk termičkog motora i povratna informacija na upravljaču dodatno pojačavaju doživljaj vožnje.

DIRECT4 pogon na sve kotače

Vozne sposobnosti modela TZ podržava Lexusov DIRECT4 sustav pogona na sve kotače koji automatski raspodjeljuje okretni moment između prednje i stražnje osovine prema uvjetima vožnje i odabranom načinu rada, osiguravajući linearno ubrzanje i snažne performanse u zavojima.

Pogonski sklop

Potpuno električni sustav

Novi potpuno električni pogonski sklop modela TZ predstavlja evoluciju Lexus iskustva vožnje, pružajući još više užitka kroz tihu, glatku i vrlo odzivnu izvedbu karakterističnu za Lexus BEV modele.

Sustav se temelji na rješenjima korištenima u Lexusu RZ i nadolazećoj novoj limuzini ES, ali koristi bateriju većeg kapaciteta i snažnije elektromotore kako bi pružio performanse primjerene luksuznom SUV-u sa šest sjedala.

Lexus eAxle

TZ koristi Lexus eAxle jedinice sprijeda i straga. Ove kompaktne i lagane jedinice objedinjuju ključne komponente električnog pogona – elektromotor, upravljačku jedinicu i inverter – u jednom kućištu.

Prednja jedinica kratke je izvedbe, dok stražnja ima malu visinu kako ne bi smanjila prostor u kabini i omogućila udoban treći red sjedala.

Veća snaga motora

Elektromotori imaju povećanu snagu primjerenu veličini i performansama modela TZ: 167 kW/227 KS sprijeda i straga. Svaka eAxle jedinica razvija 268,6 Nm okretnog momenta.

Litij-ionska baterija

TZ koristi litij-ionsku bateriju velikog kapaciteta od 95,8 kWh, što omogućuje očekivani doseg do 530 km, ovisno o izvedbi modela.

Privremene tehničke specifikacije

Duljina: 5.100 mm

Širina: 1.990 mm

Visina: 1.705 mm

Međuosovinski razmak: 3.050 mm

Prtljažni prostor: 290 – 2.017 l

Masa vozila: 2.630 kg

Kapacitet vuče: 1.500 kg

Dimenzije guma: 255/45R22 ili 255/55R20

Radijus okretanja: 5,4 m (s DRS)/5,8 m (bez DRS)

Pogon: DIRECT4 AWD

Ukupna snaga sustava: 300 kW/407,8 KS

Ubrzanje 0-100 km/h: 5,4 s

Kapacitet baterije: 95,82 kWh

Punjenje 10-80% (150 kW DC): približno 35 minuta

Doseg: do 530 km

Vozač može odabrati način rada Range za maksimalno povećanje dosega, koji ograničava snagu i brzinu vozila radi smanjenja nepotrebnog ubrzavanja i kočenja.

Visokoučinkovito punjenje baterije

Sustavi hlađenja vodom, upravljanja temperaturom i predkondicioniranja baterije optimiziraju njezin rad za brzo i stabilno punjenje. Predkondicioniranje se može automatski aktivirati putem navigacije ili ručno prije dolaska na punionicu.

TZ je opremljen ugrađenim AC punjačem snage 22 kW za kućno punjenje, dok DC brzo punjenje snage 150 kW omogućuje punjenje od 10 do 80% za oko 35 minuta.

Inteligentni EV routing sustav planira energetski učinkovita putovanja uz automatsko uključivanje stanica za punjenje i prilagodbu rute ovisno o stanju baterije.

Sigurnost i sustavi pomoći vozaču

U nastojanju da doprinese budućnosti bez prometnih nesreća, Lexus kontinuirano razvija napredne sustave i tehnologije koji vožnju čine sigurnijom i jednostavnijom. TZ koristi najnoviji Lexus Safety System + paket aktivnih sigurnosnih i asistencijskih sustava.

Pre-Collision System

Sustav PCS sada može prepoznati i reagirati na širi raspon pokretnih i nepokretnih prepreka na većem području ispred vozila. Sustav djeluje i pri manjim razmacima između vozila te bolje prepoznaje opasnosti na raskrižjima.

Dynamic Radar Cruise Control

DRCC sada uključuje novi Eco Run Mode koji pomaže maksimizirati energetsku učinkovitost procjenjujući vozilo ispred prema njegovu utjecaju na aerodinamički otpor. Sustav vozaču pokazuje koje vozilo najbolje slijediti radi očuvanja energije.

Nova funkcija Map Connected Drive koristi podatke navigacije za optimizaciju ubrzavanja i kočenja prije raskrižja, zavoja, naplatnih kućica i znakova za zaustavljanje.

Lane Change Assist

Podrška vozaču na autocesti dodatno je unaprijeđena nadogradnjama sustava Lane Change Assist koji sada omogućuje brže i uglađenije promjene prometne trake te radi u širem rasponu brzina.

