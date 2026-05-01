Eksperti izdvojili najbolje male SUV-ove: Ovi se danas najviše isplate kupiti

Segment malih SUV-ova posljednjih godina bilježi snažan rast popularnosti, a razlozi za to su prilično jasni. Povišena pozicija sjedenja, praktičnost za svakodnevni obiteljski život i cijene koje su i dalje prihvatljive učinili su ih jednim od najtraženijih tipova automobila.

Kupci danas mogu birati između benzinskih, hibridnih i potpuno električnih izvedbi, dok ponuda uključuje i etablirane marke i novije proizvođače koji sve ozbiljnije konkuriraju na tržištu.

Velika potražnja dovela je i do ogromnog izbora modela pa je danas gotovo nemoguće pronaći proizvođača koji nema barem jednog predstavnika u ovoj klasi.

T-Roc na vrhu

Prema ocjenama magazina What Car?, titulu najboljeg malog SUV-a trenutno nosi Volkswagen T-Roc. Ovaj model istaknuo se zahvaljujući dobro izbalansiranoj kombinaciji udobnosti, prostranog prtljažnika i štedljivih, ali dovoljno živahnih benzinskih motora s blagom hibridnom tehnologijom. Kao i prethodna generacija, T-Roc nudi osjećaj automobila više klase, ali po cijeni koja je i dalje dostupna širokom krugu kupaca.

Za one koji razmišljaju o električnom SUV-u, posebno ako koriste službeni automobil i žele iskoristiti porezne pogodnosti, What Car? preporučuje Kia EV3. Ovaj model nudi vrlo dobar doseg, dovoljno snage za svakodnevne potrebe te prostranu unutrašnjost koja bez problema može zadovoljiti potrebe obitelji i njihove prtljage.

Kupci koji traže luksuzniji dojam mogli bi ozbiljno razmotriti Lexus LBX. Riječ je o bivšem pobjedniku izbora za What Car? Automobil godine, a posebno se ističe kvalitetom interijera. Materijali i završna obrada ostavljaju dojam znatno skupljeg automobila, dok ugodna vožnja i očekivano niski troškovi održavanja dodatno idu u prilog ovom modelu.

POGLEDAJTE VIDEO Testirali smo novi Audi Q3