Hrvati krenuli na produženi vikend: Pogledajte gužve na cestama prema obali
Tijekom dana gužve su na autocestama prema moru jer su mnogi odlučili provesti produženi vikend na obali.
Za sve skupine vozila otvoreni su autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, autocesta A6 Rijeka-Zagreb, Krčki most.
Na autocesti A1 pojačan je priljev vozila prema NP Lučko u smjeru mora, vozi se usporeno u koloni od čvora Kosnica na zagrebačkoj obilaznici (A3) - (uz povremene zastoje) te iz smjera Jadranske avenije
Između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika pojačan je priljev vozila u zoni radova na 129. km. Kolona je duga oko 3 km.
Predmet na 376. km između čvora Vučevica i čvora Split na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h.
Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Zaprešić u smjeru Maclja kolona je duga oko 1 km. A3 Bregana-Lipovac uključujući zagrebačku obilaznicu pojačan promet između čvorova Jankomir i Ivanja Reka u oba smjera (vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje).
Predmet na autocesti A3 na 76+000 km između čvora Popovača i čvora Križ na kolniku u smjeru Bregane. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h
Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora pojačan je priljev vozila u zoni radova na 26. km u smjeru Rijeke - kolona je duga oko 3 km. Vozila se povremeno zaustavljaju kod tunela Čardak (sigurnosni razlozi)
Na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Matulji u smjeru Istre/Opatije kolona je duga oko 3 km.
Zbog vjetra zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju (detaljnije vidjeti niže u popisu cesta!). Nastavno na prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda slabljenje bure u potpunosti u priobalju se očekuje tijekom sutrašnjeg dana (1. svibnja - petak) u poslijepodnevnim satima. Više pogledati na: https://meteo.hr/index.php