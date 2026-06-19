Snaha Roda Stewarta u Dallasu navijala za Vatrene pa poslala poruku: 'Bog i Hrvati'

Nicole Artukovich Stewart (30), supruga hokejaša Liama Stewarta (31) i snaha svjetske rock legende Roda Stewarta (81), još je jednom pokazala koliko je ponosna na svoje hrvatske korijene. Na svom Instagram profilu podijelila je djelić vatrene atmosfere sa Svjetskog prvenstva 2026. i utakmice protiv Engleske, a osim prepoznatljivih crveno-bijelih kvadratića, jedan je detalj posebno privukao pažnju i otkrio dubinu njezine povezanosti s domovinom.

Ljubav prema domovini i obitelji

"Doživjeti gol na Svjetskom prvenstvu uz moje Hrvate bio je ostvarenje sna! Volim našu zemlju, volim naš ponos i volim naše dečke!" napisala je Nicole uz seriju fotografija i videa s AT&T stadiona u Dallasu.

Kao istaknuta influencerica, Nicole često s ponosom ističe svoje hrvatsko podrijetlo. Ta veza s domovinom kulminirala je u svibnju 2024. godine, kada su se ona i Liam Stewart, sin Roda Stewarta, vjenčali na raskošnoj ceremoniji u Dubrovniku.

Domoljubni simboli koji su privukli pažnju

Osim neizostavnih dresova, najviše je pozornosti privukla njezina crna kapa s bijelim natpisom "BOG I HRVATI". Ostali komadi njezinog outfita bili su obojeni prepoznatljivom šahovnicom. Nosila ju je na jakni, hlačicama, a bila je prisutna i na zastavama te rekvizitima diljem stadiona.