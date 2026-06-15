Otkazao koncert zbog bolesti pa pravac na utakmicu: Rod Stewart vatreno navijao s tribina

Legendarni glazbenik Rod Stewart našao se u središtu kontroverze nakon što je otkazao dugoočekivani koncert u Kaliforniji samo 40 minuta prije početka zbog "akutne infekcije gornjih dišnih puteva", da bi manje od 24 sata kasnije bio viđen kako u privatnom zrakoplovu leti na drugi kraj zemlje i zdušno navija na utakmici Svjetskog prvenstva. Obožavatelji, od kojih su mnogi prešli stotine kilometara i potrošili značajan novac na put i smještaj, ostali su razočarani i bijesni, a društvene mreže preplavile su optužbe za licemjerje i nepoštovanje publike koja ga je stvorila.

Otkazivanje u posljednji tren

Drama je započela u petak navečer u amfiteatru North Island Credit Union u Chula Visti, blizu San Diega. Tisuće obožavatelja već su se okupljale pred pozornicom, spremne za nastup u sklopu Stewartove oproštajne turneje "One Last Time". No, samo 40 minuta prije nego što je 81-godišnja rock ikona trebala izaći na scenu, organizatori su objavili šokantnu vijest: koncert je otkazan.

Foto: Javier Garcia/Shutterstock Editorial/Profimedia

U službenom priopćenju navedeno je kako je Stewart, po savjetu liječnika, morao otkazati nastup zbog dijagnoze akutne infekcije gornjih dišnih puteva koja je rezultirala laringitisom. I sam pjevač se nedugo zatim oglasio na društvenim mrežama, podijelivši fotografiju na kojoj potišteno stoji na praznoj pozornici dok tehničari rastavljaju opremu. "Evo me u predivnoj Chula Visti dok se pozornica rastavlja oko mene. Nakon terapije osjećam se puno bolje, ali moj glas nije. Jako sam razočaran i iskreno se ispričavam zbog svih neugodnosti koje sam prouzročio svojim obožavateljima. Učinio sam sve što sam mogao da se večeras održi nastup, ali nažalost to jednostavno nije bilo moguće", napisao je Stewart, obećavši da će dati sve od sebe kako bi pronašao novi datum za koncert.

"Nema Škotske, nema zabave"

Iako su mnogi u početku izrazili suosjećanje i poželjeli mu brz oporavak, raspoloženje se drastično promijenilo već sljedećeg jutra. U subotu je Stewart na svom Instagram profilu objavio video koji je izazvao lavinu negativnih komentara. Na snimci, nasmijan i očito dobro raspoložen, sjedi u privatnom zrakoplovu sa sinovima Liamom i Alastairom na putu za Boston.

"Evo nas, letimo za Boston vidjeti našu Škotsku na Svjetskom prvenstvu!", veselo je rekao u kameru. Naglasio je kako je to prvi nastup škotske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu nakon 28 godina i da njegovi sinovi, za razliku od njega koji je bio na sedam prvenstava, to nikada nisu doživjeli. Video je završio pjevajući sa sinovima slogan "Nema Škotske, nema zabave!". Ubrzo su se pojavile i fotografije s utakmice protiv Haitija na kojima se vidjelo kako Stewart srčano navija s tribina, smije se i uživa, a ispred njega su stajale dvije čaše pića.

Foto: Martin Rickett, PA Images/Alamy/Profimedia

Bijes prevarenih obožavatelja

Ovaj potez izazvao je bijes tisuća ljudi koji su večer prije ostali pred praznom pozornicom. "Previše bolestan za nastup, ali dovoljno dobro za let preko cijele zemlje na nogometnu utakmicu?", glasio je jedan od najčešćih komentara. Mnogi su istaknuli financijski i emocionalni udarac koji su pretrpjeli. "Razumijem da se koncerti ponekad moraju otkazati, ali vidjeti vas kako slavite manje od 24 sata nakon što je tisuće ljudi razočarano poslano kući u San Diegu je nevjerojatno. Mnogi su putovali izdaleka, platili hotele, parking i ulaznice. Ovo djeluje kao potpuno zanemarivanje obožavatelja koji podržavaju vašu karijeru", napisao je jedan korisnik.

Foto: Martin Rickett, PA Images/Alamy/Profimedia

Drugi su kritizirali tajming objave, smatrajući ga provokacijom. "Zašto objavljuje ovo nakon što je razočarao 15.000 ljudi? Gotovo se čini namjernim. Sigurno ga nije briga što su njegovi obožavatelji bili istinski razočarani samo 45 minuta prije početka."

Objašnjenje tima i steroidi koji su "prekasno djelovali"

U pokušaju smirivanja situacije, oglasio se i Stewartov predstavnik za medije. Za The San Diego Union-Tribune potvrdio je da je pjevačevo zdravstveno stanje bilo autentično te da je bio na mjestu događaja u nadi da će moći nastupiti. "Primio je nekoliko doza steroida i drugu terapiju u nadi da će moći pjevati", objasnio je. "Bio je tamo, ali smo morali komunicirati porukama jer nije imao glasa. Očito su steroidi na kraju djelovali, ali prekasno za koncert."

Ovo objašnjenje, međutim, nije zadovoljilo većinu frustriranih obožavatelja. Dok su neki stali u obranu pjevača, tvrdeći da "postoji razlika između gledanja utakmice i dvosatnog pjevanja", većina se osjećala prevareno. Sada se s nestrpljenjem očekuje hoće li Stewart održati svoj sljedeći zakazani nastup u Coloradu i hoće li obožavatelji u San Diegu doista dobiti zamjenski koncert koji im je obećan. Jedno je sigurno: povjerenje mnogih vjernih fanova ozbiljno je poljuljano.