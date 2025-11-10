Sin legendarnog glazbenika doživio težak nokaut u samo 13 sekundi svojeg debija

Sean Stewart, sin slavnog glazbenika Roda Stewarta, doživio je neugodan debi u boksu kada je borba završila nakon samo 13 sekundi, kada ga je protivnik Bdave poslao na pod brzim nizom udaraca.

Ovaj nastup dogodio se na priredbi Misfits Boxing u američkom Nashvilleu (Teksas), a snimka nokauta ubrzo je postala viralna.

Na prijenosu događaja Sean je bio predstavljen kao “Rod Stewart’s son”, a mnogi su primijetili ironiju dok njegov otac već desetljećima dominira pozornicom, njegov sin nije imao sreće u ringu.

Sean, koji ima 45 godina, u meč je ušao s tek nekoliko tjedana priprema, dok je njegov suparnik Bdave, čak 18 godina mlađi, imao višegodišnje iskustvo i osam prethodnih borbi.

Nakon nekoliko sekundi ispitivanja snaga, Bdave je izbjegao Stewartov desni udarac i uzvratio snažnim serijama krošea, završivši kombinaciju teškim desnim overhandom koji je odmah srušio Stewarta na pod.

Borba je prekinuta u rekordnom roku, a prema organizatorima, riječ je o najbržem nokautu u povijesti Misfits promocije.

Sean je ostao ležati na tlu nekoliko trenutaka prije nego što su mu prišli suci i medicinski tim, dok je Bdave slavio pobjedu uz, kako su mediji opisali, “neprimjereno gestikuliranje”. Nokaut i neprimjereno slavlje pogledajte OVDJE

Publika je ostala zatečena brzim ishodom, a komentari na društvenim mrežama nisu bili blagi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Jedan je navijač napisao: “Zašto mu je gard bio toliko spušten?”, dok je drugi dodao: “Ovo je bila neujednačena borba, čovjek od 45 godina s dva tjedna priprema protiv iskusnog boksača. Opasno i neodgovorno.”

Napetost između dvojice boraca počela je još dan ranije, na službenom vaganju, gdje su se sukobili licem u lice. Nakon nekoliko razmijenjenih riječi, Sean je gurnuo svog suparnika, pa su ih morali razdvojiti zaštitari.

Rod Stewart, koji je u to vrijeme nastupao na koncertu u Londonu, nije bio prisutan na meču. Njegov sin Sean ranije je na društvenim mrežama dijelio videe iz treninga, najavljujući kako planira ozbiljnije zakoračiti u svijet boksa.

Sean, koji na Instagramu ima više od 45 tisuća pratitelja, ranije je otvoreno govorio o izazovima života u sjeni slavnog oca. Još 2012. godine izjavio je za Evening Standard kako je “biti sin Roda Stewarta istodobno blagoslov i prokletstvo”.

Prema pisanju britanskih medija, početkom ove godine Sean se prijavio na rehabilitaciju u kliniku čiji troškovi dosežu 80 tisuća funti mjesečno, nakon što je prošao kroz težak razvod od bivše supruge Jody Weintraub.

POGLEDAJTE VIDEO: Mini vatreni prošli u nokaut fazu: 'Došli smo ovdje otići daleko, imamo što pokazati'