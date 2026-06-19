Profesoricu tjelesnog pogodila okrutna bolest: 'Prije sam bila najaktivnija osoba u prostoriji'

Još prije nekoliko godina Claire Titterington vodila je aktivan život profesorice tjelesnog odgoja. Sport, kretanje i rad s djecom bili su njezina svakodnevica i dio njezina identiteta. Danas ponekad ne može ni otvoriti oči. Zbog rijetke genetske bolesti lice joj otekne toliko da privremeno oslijepi.

Ova 37-godišnja Britanka iz Blackpoola prve je tegobe počela osjećati nekoliko mjeseci nakon prometne nesreće. Nesreća nije bila pretjerano ozbiljna, ali je u njoj zadobila prijelom nosa i ruke. Prema liječnicima, upravo su fizička trauma i stres koji je uslijedio mogli pokrenuti bolest za koju dotad nije ni znala.

Uobičajeno liječenje nije pomoglo

Isprva je primjećivala samo blage otekline. No postupno su postajale sve jače. Kada je bolest nastupila punom snagom, završila je na hitnoj, gdje su liječnici zaključili da se radi o alergijskoj reakciji. No uobičajeno liječenje nije pomoglo.

''Kad mi lice otekne, potpuno sam neprepoznatljiva. Oči mi se zatvore toliko da ne vidim, a koža je zategnuta i sjajna. Imam osjećaj kao da mi se glava višestruko povećala'', opisuje Claire.

U sljedećim mjesecima više je puta završavala na hitnoj, ali nitko nije uspio utvrditi uzrok oteklina. Dijagnoza je napokon postavljena tek ove godine. Claire boluje od hereditarnog angioedema (HAE), rijetke genetske bolesti koja uzrokuje nagle i masivne otekline različitih dijelova tijela. Najčešće zahvaća kožu i probavni sustav, a što je još gore, može zahvatiti i dišne putove.

Zdravstvene komplikacije potpuno su joj preokrenule život. Iako se cijeli život bavila sportom sada se često bori i s običnim hodanjem. ''Prije sam bila najaktivnija osoba u prostoriji. Sada se ponekad zadišem i pri kratkoj šetnji. Bolest mi je oduzela velik dio života koji sam voljela'', kaže.

Unatoč svemu, odbija odustati. Podvrgava se liječenju, redovito prima injekcije i pokušava podići svijest o rijetkoj bolesti koju i laici i liječnici često zamjenjuju za alergijsku reakciju.

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