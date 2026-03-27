Ženi (30) otkazalo srce zbog alkohola i zabava do zore: 'Osjećam da mi život izmiče'

Život bez kočnica i noći pune alkohola zamijenio je strah za vlastiti život. Amerikanka Swati Chakraborty (30) iz Jerseyja u SAD-u doslovno se suočila sa smrću nakon što su joj liječnici početkom siječnja ove godine rekli da joj srce radi samo s 25 posto. Jednostavno nije izdržalo suludi tempo koji mu je nametnula.

Swati je prvi put primijetila pogoršanje zdravlja krajem prošle godine kada je dobila jak kašalj i otežano disanje. Budući da simptomi nisu nestali ni nakon terapije, vratila se u kliniku gdje su posumnjali na bronhitis.

Pri trećem dolasku poslali su je na rendgen, koji je pokazao oštećenje pluća, ali su rekli da će uz lijekove "biti dobro za nekoliko dana". Nažalost, nije bilo tako. U siječnju 2026. obavila je EKG i tada su joj rekli da joj srce nije ni približno u redu.

"Ponekad plačem zbog toga što se prvi put zaista suočavam sa svojom smrtnošću. Voljela sam organizirati večere, ići u barove i na druženja gdje su bili svi moji prijatelji. To me učinilo popularnom i sviđalo mi se. Sada se osjećam slabo i kao da mi život izmiče", priznaje Swati.

'Trijezna sam, iako ne svojom voljom'

"Prije zatajenja srca nisam puno razmišljala o zdravlju. Vikendom sam pila i jela tacose u tri sata ujutro, ali sam stalno bila u pokretu", prisjeća se. Swati sada mora držati strogu dijetu, ne smije piti alkohol i živi uz infuzije, jer se zatajenje srca ne može izliječiti, već se može samo kontrolirati.

Bolest je utjecala i na njezin osobni život. "Sada se bojim izlaziti na spojeve. Trijezna sam, iako ne svojom voljom. I dalje sam zabavna, kunem se!" kaže i dodaje: "Kad bih se napila, mogla bih doslovno uništiti svoje srce".

Najviše je plaši budućnost. "Za ljude sa srčanim problemima trudnoća može biti vrlo rizična, i to je nešto o čemu razmišljam", priznaje. Ipak, vjeruje da će joj moderna medicina pomoći, ali uz to će trebati i velika snaga volje.

