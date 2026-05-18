Fabrizio potvrdio bombu koju čekaju navijači Reala: Mourinho preuzima klupu Kraljevskog kluba
Tijekom svog prvog mandata u Madridu (2010. – 2013.) Mourinho je osvojio tri trofeja, uključujući i povijesnu La Ligu s rekordnih 100 osvojenih bodova.
Agonija u Real Madridu polako se bliži kraju ili možda tek ulazi u novu, još veću fazu. To je pitanje koje će dobiti odgovor u nadolazećem razdoblju, no ono koje trenutačno najviše zaokuplja nogometnu javnost glasi: tko će biti novi trener „Kraljevskog kluba”?
U početku se spominjalo više imena, no sada, prema informacijama jednog od najpoznatijih nogometnih insajdera Fabrizija Romana, situacija je znatno jasnija. On navodi kako je Real Madrid dogovorio sve uvjete s portugalskim trenerom.
Usmeni dogovor, prema tim informacijama, postignut je između Joséa Mourinha i Real Madrida, a preostalo je još samo potpisivanje službene dokumentacije. Planiran je početni dvogodišnji ugovor, a Mourinho bi u Madrid trebao doputovati nakon utakmice Real – Athletic Bilbao. „The Special One se vraća“, navodi Romano.
🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026
All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.
Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.
The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC
Podsjetimo, ranije se pisalo kako je upravo portugalski stručnjak bio glavni i praktički jedini preostali kandidat za klupu Reala, a sada se sve više potvrđuje da će naslijediti Álvara Arbeloa. Time bi Mourinho postao četvrti trener prve momčadi Reala u samo godinu dana, nakon Carla Ancelottija, Xabija Alonsa te privremenog rješenja na klupi.
Njegov izbor u ovom trenutku sve se više nameće kao logično rješenje. Iako su se ranije spominjala i imena poput Mauricija Pochettina i Didiera Deschampsa, Portugalac je od početka bio u prednosti.
Tijekom svog prvog mandata u Madridu (2010. – 2013.) Mourinho je osvojio tri trofeja, uključujući i povijesnu La Ligu s rekordnih 100 osvojenih bodova. Uprava Reala vjeruje kako bi njegov povratak donio potrebnu dozu čvrstine, agresivnosti i fokusa u svlačionicu koja traži stabilnost i povratak na vrh europskog nogometa.
Mourinho je trenutačno pod ugovorom s Benficom do lipnja 2027. godine, no Real Madrid ima otvoren put za njegov dolazak. U njegovu ugovoru navodno postoji izlazna klauzula od oko tri milijuna eura, koja omogućuje raskid suradnje u roku od deset dana nakon završetka aktualne sezone.