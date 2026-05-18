Fabrizio potvrdio bombu koju čekaju navijači Reala: Mourinho preuzima klupu Kraljevskog kluba

Agonija u Real Madridu polako se bliži kraju ili možda tek ulazi u novu, još veću fazu. To je pitanje koje će dobiti odgovor u nadolazećem razdoblju, no ono koje trenutačno najviše zaokuplja nogometnu javnost glasi: tko će biti novi trener „Kraljevskog kluba”?

U početku se spominjalo više imena, no sada, prema informacijama jednog od najpoznatijih nogometnih insajdera Fabrizija Romana, situacija je znatno jasnija. On navodi kako je Real Madrid dogovorio sve uvjete s portugalskim trenerom.

Usmeni dogovor, prema tim informacijama, postignut je između Joséa Mourinha i Real Madrida, a preostalo je još samo potpisivanje službene dokumentacije. Planiran je početni dvogodišnji ugovor, a Mourinho bi u Madrid trebao doputovati nakon utakmice Real – Athletic Bilbao. „The Special One se vraća“, navodi Romano.

🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍



All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.



Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.



The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Podsjetimo, ranije se pisalo kako je upravo portugalski stručnjak bio glavni i praktički jedini preostali kandidat za klupu Reala, a sada se sve više potvrđuje da će naslijediti Álvara Arbeloa. Time bi Mourinho postao četvrti trener prve momčadi Reala u samo godinu dana, nakon Carla Ancelottija, Xabija Alonsa te privremenog rješenja na klupi.

Njegov izbor u ovom trenutku sve se više nameće kao logično rješenje. Iako su se ranije spominjala i imena poput Mauricija Pochettina i Didiera Deschampsa, Portugalac je od početka bio u prednosti.

Tijekom svog prvog mandata u Madridu (2010. – 2013.) Mourinho je osvojio tri trofeja, uključujući i povijesnu La Ligu s rekordnih 100 osvojenih bodova. Uprava Reala vjeruje kako bi njegov povratak donio potrebnu dozu čvrstine, agresivnosti i fokusa u svlačionicu koja traži stabilnost i povratak na vrh europskog nogometa.

Mourinho je trenutačno pod ugovorom s Benficom do lipnja 2027. godine, no Real Madrid ima otvoren put za njegov dolazak. U njegovu ugovoru navodno postoji izlazna klauzula od oko tri milijuna eura, koja omogućuje raskid suradnje u roku od deset dana nakon završetka aktualne sezone.