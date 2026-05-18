Talentirani Hrvat dio je senzacije! Kako izgleda kada mjesto od 6 tisuća stanovnika ide u Europu

Prava sportska, a pomalo i filmska priča odigrala se prošlog tjedna u Sloveniji. Nogomet je već mnogo puta ispisivao emotivne i neočekivane trenutke koje je teško do kraja opisati riječima, ali svaki put kada „David pobijedi Golijata”, ta pobjeda dobiva poseban značaj. Ovaj put, međutim, dogodila se svojevrsna sportska anomalija – „David protiv Davida”.

U finalu slovenskog Kupa sastali su se Aluminij iz Kidričeva, sedmoplasirana momčad slovenskog prvenstva, i Brinje Grosuplje, drugoligaš. Riječ je o susretu koji se rijetko viđa u nogometnoj praksi, svojevrsnom iznimnom slučaju u kojem su se u završnici nacionalnog Kupa našla dva kluba slične razine, ali različitih ligaških statusa. U usporedbi s hrvatskim nogometom, takvo bi finale bio otprilike kao susret Slaven Belupa i Cibalije, iako financijski i infrastrukturni kontekst dodatno naglašava posebnost ove priče.

Kidričevo, odakle dolazi Aluminij, industrijsko je naselje u istočnoj Sloveniji, smješteno oko 7 kilometara zapadno od Ptuja. Prema podacima iz 2016. godine ima 1.168 stanovnika, dok sa okolicom ima 6.600 stanovnika, a poznato je po proizvodnji i preradi aluminija, legura te plastičnih masa, što i dodatno objašnjava i gospodarsku podlogu samog kluba i sredine iz koje dolazi.

Naime, Aluminij po tržišnoj vrijednosti ne pripada samom vrhu slovenskog nogometa, momčad vrijedi oko 4,8 milijuna eura, dok primjerice isti onaj Slaven Belupo prema Transfermarktu ima procjenu od 6,95 milijuna eura. Ipak, unatoč brojkama, povijest je ispisana na terenu.

Prošlo je 61 godina otkako je klub iz Kidričeva posljednji put osvojio Kup, još od 1965. godine, kada je u tadašnjem Republičkom kupu svladana tadašnja Olimpija rezultatom 3:2. Ovogodišnjim trijumfom protiv Brinja iz Grosuplja, Aluminij je ponovno došao do trofeja, a slavlje u malom mjestu bilo je jednako veliko kao i povijesni trenutak.

Ovakve utakmice rijedak su primjer prave sportske posebnosti, pa smo razgovarali i s Blažem Petriškom, mladim hrvatskim nogometašem koji igra na poziciji desnog bočnog, a koji svoju karijeru gradi u Sloveniji. Nogometni put započeo je u Hrvatskoj, gdje je nastupao kao junior za Trnje, dok je seniorski nogomet započeo u Neretvancu, a zatim ga je karijera odvela u Sloveniju, najprije u NK Dekani, a potom i u NK Aluminij, gdje je stigao prošlog ljeta.

Aluminij je ovog vikenda odigrao i pretposljednji susret slovenskog prvenstva gdje je remizirao sa Primorjem, gdje je Blaž odigrao 60 minuta.

Iako je u slovenskom prvenstvu preostalo još jedno kolo, Petriško se nakratko osvrnuo na povijesni trenutak koji je proživio s klubom i mjestom Kidričevo.

Kako biste opisali atmosferu u klubu nakon osvajanja Kupa i završetka sezone?

„Uglavnom, situacija u klubu je odlična. Atmosfera nakon osvajanja Kupa je fenomenalna. To je velika stvar za klub, mjesto, ali i za svakog igrača i trenera posebno. Naravno da je ovo veliko iznenađenje i jako smo sretni zbog svega što smo postigli. Da nam je netko na početku sezone rekao da ćemo nakon ulaska iz druge u prvu ligu završiti sedmi na tablici i osvojiti Kup, odmah bismo to potpisali.“

Kako biste ocijenili Brinje i njihovu igru te sezonu koju su imali u drugoj ligi i Kupu?

„Brinje je odličan klub. Po meni igraju najljepši nogomet u drugoj ligi već drugu godinu zaredom, što pokazuju i njihovi rezultati. U Kupu su izbacili Maribor, Olimpiju i u polufinalu Radomlje. Želio bih im puno sreće u preostala dva kola druge lige.“

Što očekujete u posljednjem kolu protiv Maribora i kako gledate na završetak sezone?

„Nama u prvenstvu slijedi još Maribor idući vikend. Kao i u svakoj utakmici, idemo po tri boda, a nakon toga na zasluženi odmor.“

Kako biste opisali značaj ovog uspjeha za Kidričevo i ulogu navijača u osvajanju Kupa?

„Kidričevo je malo mjesto i ovo je jedan od najvećih, ako ne i najveći uspjeh u povijesti kluba. Atmosfera je odlična, naši navijači su stvarno sjajni i zahvalni smo im što nas podržavaju na svakoj utakmici, a posebno u finalu Kupa kada je cijeli naš sektor bio pun. Šalovi, majice, zastave i navijanje tijekom cijele utakmice dali su nam dodatni vjetar u leđa da dođemo do našeg cilja. Hvala im od srca na tome.“

Ova priča ima i širi kontekst – uz Blaža Petriška, važnu ulogu u klupskoj sezoni imao je i njegov brat Petar Petriško, koji je prvu polusezonu proveo u Sloveniji, kao igrač Aluminija, na posudbi iz Kopra, dok se u nastavku sezone preselio u Bosnu i Hercegovinu, u Široki Brijeg. Time se nastavlja niz mladih hrvatskih nogometaša koji svoj put grade izvan Hrvatske i pritom ostavljaju trag u različitim sredinama.

Osim povijesnog trofeja, Aluminij je osigurao i nastup u europskim natjecanjima. Kao osvajač Kupa, klub će krenuti iz kvalifikacija za Europsku ligu, što znači da ih očekuju najmanje četiri europske utakmice i nova velika prilika za afirmaciju.

Time se Kidričevo, malo mjesto nadomak Ptuja, u sljedećoj sezoni pretvara u europsku nogometnu priču, s utakmicama koje bi mogle privući i dodatnu pažnju regije, uključujući i gledatelje iz Hrvatske zbog blizine granice i Zagreba.