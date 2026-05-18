Top 10 kandidata kuhaju za djelatnike Hitne pomoći, a kraj epizode donio je veliki šok i iznenađenje

Tema dana u 'Igri chefova' bila je priprema fast food jela za djelatnike Hitne pomoći, ljude koji svakodnevno rade pod velikim pritiskom i često nemaju vremena za pravi obrok. Ovaj zadatak nije bio samo test tehnike i brzine, već i sposobnosti da se kroz hranu pokaže zahvalnost i razumijevanje za izuzetno stresno zanimanje.

Plavi tim odlučio se za klasičnu, ali profinjenu kombinaciju — ribu i krumpiriće, podignutu na višu gastronomsku razinu kroz pažljivu pripremu i balans okusa.

Sivi tim ostao je vjeran tradiciji fast fooda i predstavio klasični burger, fokusirajući se na sočnost mesa, teksturu peciva i prepoznatljive dodatke koji čine burger univerzalno omiljenim jelom.

Crveni tim išao je korak dalje u kreativnosti i pripremio prženu piletinu u lepinji s Cezar salatom, spajajući street food koncept s poznatim okusima u modernijoj interpretaciji.

Hrana kao poruka zahvalnosti

Poseban trenutak epizode bio je kada su jela servirana djelatnicima Hitne pomoći. Njihove reakcije bile su iskrene i emotivne, a mnogi su istaknuli kako im ovakvi trenuci znače više nego što se na prvi pogled može činiti. Hrana je u ovom izazovu imala dublju ulogu — nije bila samo obrok, nego znak poštovanja i priznanja za težak i odgovoran posao koji obavljaju svakoga dana.

Drugi krug: comfort food bez ograničenja

Nakon timskog izazova, natjecatelji su ušli u drugi krug gdje su morali pripremiti comfort food po vlastitom izboru. Za razliku od prvog zadatka, ovdje nije bilo zadanih okvira ni timskih strategija — sve je ovisilo o osobnoj interpretaciji ugode na tanjuru. Neki su se odlučili za tradicionalna jela koja vraćaju u djetinjstvo, dok su drugi birali moderne verzije poznatih klasika, fokusirajući se na emociju i osobni pečat.

Na kraju epizode uslijedio je najnapetiji trenutak