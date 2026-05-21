FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NA POMOLU NOVA KRIZA /

Građani na udaru poskupljenja: 'Za 100 kuna prije smo mogli kupiti za cijeli mjesec'

Europi se sprema nova kriza - prognoza Europske komisije pokazuje da će usporiti rast gospodarstva zbog energenata. Hrvatskoj predviđaju stopu inflacije od 4,6 posto, znatno višu od predviđenog europskog prosjeka od 3,1 posto. Istodobno, premijer Plenković najavljuje novi paket mjera građanima, dok je oporba krenula na turneju protiv. 

'Ljudi su za sto kuna prije mogli kupiti za cijeli mjesec. A šta možeš danas za 100 eura? Ništa, grozno, katastrofa', kaže Katarina Sršen iz Splita. 

Više pogledajte u prilogu 

VOYO logo
21.5.2026.
20:16
Dragana Eterović
InflacijaAndrej PlenkovićKriza
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa