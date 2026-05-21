Traje potraga za nestalim roniocem: 'Ako potraga ne da rezultate, proširit ćemo je'

KOD LOKRUMA /

Nastavlja se potraga za roniocem koji je u utorak, 19. svibnja, nestao kod Dubrovnika. Podsjetimo, ronilački instruktor vodio je grupu turista na ronilačku turu kod otoka Lokruma. Ronili su na dubini između 15 i 20 metara, izronili su svi onim njega.

U intenzivnu potragu uključeni su ronioci HGSS-a, pomorska policija, lokalni ronilački klubovi te podmorski dronovi.

Lučki kapetan Lučke kapetanije Dubrovnik Mato Kekez izjavio je: "Pretražili smo (područje op.a) iz zraka uz pomoć MORH-a letjelicom Pilates. Potraga je obuhvatila područje zapadno od Cavtata zapadno, to je područje Kalamata, grebena. A ako danas nam rezultat bude negativan, morat ćemo proširiti područje potrage."