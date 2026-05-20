Odvjetnik detektirao tko je u Hrvatskoj zakazao: 'To je već poput doživotne!'

Zbog tragedije u Drnišu, Ministarstvo pravosuđa razmatra uvođenje doživotnog zatvora. Prema sadašnjem Kaznenom zakonu, u slučaju više teških kaznenih djela, zatvor može ići do 50 godina. Bi li doživotni zatvor išta promijenio?

U Kaznenom zakonu najteža sankcija je dugotrajna kazna zatvora, koja može biti izrečena od 21 do 40 godina. A kod počinjenja najtežih kaznenih djela, sud može izreći jedinstvenu kaznu od 50 godina zatvora.

Pa su tako na 50 godina dosad osuđene dvije osobe. 307 osoba je dobilo dugotrajnu kaznu zatvora, do 40 godina. Dok su 22 osobe puštene na uvjetni otpust. Uvođenje doživotnog zatvora bilo je tema jučerašnjeg sastanka HDZ-a s koalicijskim partnerima.

Treba li pooštriti zatvorske kazne?

Odvjetnik Fran Olujić: "Kad dođe do ekstremnog primjera, a ovo je nažalost tragedija i ekstreman primjer, onda političari posežu za polakim obećanjima pooštravanja zatvorskih kazni. Neće se pooštravanjem ništa postići. Ovdje su zakazali država i društvo po pitanju prevencije."

A zatvorska kazna od 50 godina, dodaje odvjetnik Olujić, već je poput doživotne.

