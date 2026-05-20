Ozbiljno upozorenje na mogući problem s Aleksićem: 'Tko će onda odgovarati?'

Zastava na pola koplja, o smrtnica na školi i svijeće. Drniš i dalje ne može doći sebi od tragedije. U Lukinu školu jutros je stigao i stručni psihološki tim. Individualno, ali i grupno, do kraja tjedna razgovarat će sa svim učenicima i nastavnicima kako bi se pomoglo Lukinim kolegama. Jedna od tema je i državna matura koja ih čeka, ali i maturalna večer te norijada.

"Sve te aktivnosti treba nastaviti, na način da se iskaže pijetet prema njihovom Luki, da se prisjete toga ali da to iskoriste te susrete za razgovor, za ono što su sami prepoznali da je ljekovito - da se prisjete prekrasnog života kojeg su imali s Lukom", rekla je Ivana Pavić Šimetin, posebna savjetnica ministra znanosti, obrazovanja i sporta.

Ravnatelj poručuje kako će razgovarati s djecom i vidjeti njihove osjećaje. Djecu, kaže, treba zaštititi, a oni će odlučiti na koji način žele obilježiti kraj škole - norijadom ili maturalnim plesom.

"Ja sam im rekao - plačite, razgovarajte, sve je dopušteno da dođemo do nekakvog zaključka i na osnovu toga ćemo vidjet što ćemo napraviti, ne želim imputirati na nikakav način što će napraviti, jednostavno želim da svjetlost koliko toliko u ovom momentu dođe, da se malo srca zaliječe, da bi mogli ići dalje i donijeti najbolju odluku", rekao je Hrvoje Pekas, ravnatelj Srednje škole Ivana Meštrovića u Drnišu.

'Slučaj Aleksić nije bio hitan'

Dok Drniš tuguje, napokon se oglasio Općinski sud u Šibeniku. Poručuju, zbog izrađivanja oružja protiv Kristijana Aleksića optužnica je podignuta u rujnu 2023.. Potvrđena je dva mjeseca poslije i tu je sve stalo.

Danas se žale da su te godine na kaznenom odjelu imali samo 4 suca i 1213 neriješenih predmeta, od kojih su neki iz 2011. godine. I stotine optužnih i izvanraspravnih vijeća. Slučaj Aleksić za njih nije bio hitan jer tužiteljstvo za njega nije tražilo istražni zatvor.

"Kako se u konkretnom slučaju nije radilo o predmetu u smislu članka 122 i 123 sudskog poslovnika koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, to su se u neriješenim kaznenim predmetima poduzimale radnje sukladno redoslijedu zaprimanja", priopćila je glasnogovornica Općinskog suda u Šibeniku Ana-Marija Paić Baković.

Potrebne su analize slučaja

Je li to sve doista baš bilo tako i je li moglo brže, ministar Habijan čeka rezultate nadzora suda i tužiteljstva.

"Molio sam da budu gotovi do sutra, čekamo nalaz, očekujem da će biti nalaz sutra, dao sam uputu obzirom da se ne traži nadzor cijelog tužiteljstva i suda već jednog spisa, očekujem nalaz sutra", rekao je Damir Habijan, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Da je potrebno sve dobro analizirati u cijelom slučaju, slaže se i profesorica Roksandić s pravnog fakulteta koja upozorava kako se takve osobe može kontrolirati mehanizmom zaštitne mjere koja se često ne koristi.

"Kad netko dobije obveznu mjeru psihijatrijskog liječenja znači da je bio svjestan počinjenja svog djela, odnosno u znatnoj mjeri mu je bilo otežano funkcioniranje, ali je bio svjestan, vrlo otežano, ali do jedne razine kontrolirati svoje postupke", rekla je Sunčana Roksandić, izvanredna profesorica na Katedri za Kazneno pravo Pravnog fakulteta.

Sindikat pravosudne policije upozorava na Aleksića

S obzirom na sve što je učinio, Kristijan Aleksić u šibenskom zatvoru vjerojatno će biti na Odjelu pojačanog nadzora, jer riječ je o osobi koja je tijekom boravka iza rešetaka već napravila više od 30 incidenata.

Sindikat zato i danas upozorava - slučaj Kristijana Aleksića nije završio, sad se svi problemi sele u zatvorski sustav koji je ionako preopterećen.

"Nitko ne spominje da ta osoba mora doći. Gdje? U zatvor, pa nećemo mi njega stavit u paket i poslat u Australiju. On je tu. Ako napravi suicid, netko ga napadne, tko će odgovarati? Hoće li odgovarati pravosudni policajac ili netko iz središnjeg ureda od šefova. Od 2009. upozorava se na stanje u zatvoru, to je zadnjih 14, 15 godina i nitko ništa ne mnijenja, svi se zgražaju i desna i lijeva opcija. Ja ih samo pitam: 'dobro, gospodo draga, što ste napravili do sada?'. Ja ću reći - ništa, a plaću ste primili", rekao je Jelenko Krešo, glasnogovornik Sindikata pravosudne policije.

Sve ovo, nažalost, ne može vratiti ono najvažnije, a to je život 19-godišnjeg mladića. Prema riječima prijatelja, Luka je bio vedro i dobro dijete, a život za njegove najmilije sada mora ići dalje. Ali, nažalost, bez Luke.