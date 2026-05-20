Sud u Šibeniku objasnio zašto je Aleksićeva optužnica bila godinama u ladici: Evo kako se pravdaju

Unatoč nizu kaznenih djela koje je Kristijan Aleksić počinio, uključujući i ubojstvo Marijane Sučević zbog kojeg je odslužio zatvorsku kaznu, Općinski sud u Šibeniku prijavu za neovlašteno držanje oružja prije tri godine nije tretirao kao hitan postupak.

Odgovarajući na upit RTL-a Danas, Općinski sud je u uvodu izrazio 'duboko žaljenje zbog tragičnog događaja u kojem je izgubljen mladi život.'

Iz Suda navode da je Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku podiglo optužnicu 27. rujna 2023. protiv optuženika Kristijana Aleksića zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari, s prijedlogom da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od jedne godine. Predmetna optužnica je potvrđena rješenjem optužnog vijeća ovog suda 21. studenoga 2023, dodaju.

"U 2023. godini kada je predmetna optužnica zaprimljena, na Kaznenom odjelu ovog suda bilo je 4 suca rješavatelja, te je na dan 31. prosinca 2023. bilo ukupno 1213 neriješenih kaznenih predmeta ne računajući predmete optužnih i izvanraspravnih vijeća kojih je bilo nekoliko stotina. Postupak u najstarijem neriješenom kaznenom predmetu započeo je 2011. godine.

Također, od ukupnog broja neriješenih kaznenih predmeta nekoliko stotina je onih u kojima je postupak započeo 2019., 2020., 2021. i 2022. godine i u kojima prijeti nastup zastare", stoji u priopćenju.

'Tijekom 2024. godine aktivno radila tri suca'

"Tijekom 2024. godine od 4 suca rješavatelja jedan je zbog teške bolesti bio na dugotrajnom bolovanju radi čega su na Kaznenom odjelu aktivno radila svega 3 suca rješavatelja kojima su se, uz već postojeće spise, dodjeljivali novi među kojima istražnozatvorski i drugi spisi u kojima je po zakonu bez odgode bilo nužno poduzimati radnje.

Stupanjem na dužnost novoimenovane sutkinje dana 1. listopada 2024. ukupno 248 spisa je izdvojeno iz referada sudaca radi formiranja nove sudačke referade među kojima i predmet protiv optuženika Kristijana Aleksića.

Kako se u konkretnom slučaju nije radilo o predmetu u smislu članka 122. i 123. Sudskog poslovnika koji bi imao prioritet u rješavanju naspram onih ranije zaprimljenih, to su se u neriješenim kaznenim predmetima poduzimale radnje sukladno redoslijedu zaprimanja.

Ovo priopćenje se podnosi da točno i argumentirano obavijestimo javnost o opterećenosti sudaca, kao i njihovoj odgovornosti u svakom pojedinom predmetu", stoji u priopćenju koje potpisuje glasnogovornica Općinskog suda u Šibeniku, sutkinja Ana-Marija Paić Baković.