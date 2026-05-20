Pogledajte koliko se ljudi okupilo u Drnišu na prosvjedu za Luku: 'Nešto se mora promijeniti'

U Drnišu je počelo mirno okupljanje zbog brutalnog ubojstva maturanta Luke Milovca. U centar grada stigle su tisuće građana iz brojnih dijelova Hrvatske.

Građani su donijeli svijeće i bijele ruže, koje su u tišini položene ispred srednje škole koju je pohađao ubijeni Luka. Prosvjed na Poljani održava se nakon niza okupljanja u hrvatskim gradovima.

Neće biti govora ni obraćanja, a okupljanje je poziv svima koji žele odati posljednju počast mladiću, čiji je život prerano i nasilno ugašen, ali i svima koji žele jasno i glasno poručiti da društvo više ne smije zatvarati oči pred opasnošću.

Na okupljanju je predviđena molitva, uz napomenu da u organizaciji nema političkih stranaka ni udruga već grad koji tuguje. Građani ističu da su godinama živjeli uz osobu za koju su znali da je već oduzela život, od koje se strahovalo i koja je prijetila.

