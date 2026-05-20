Mali trgovci Hrvatima prodavali skuplje nego je dopušteno: 'Reći ću vam osnovni problem'

Čak 402 proizvoda prodavala su se skuplje nego što je država dopustila, a za više od 4 i pol tisuće artikala trgovci nisu jasno označili ograničene cijene. To je otkrila tržišna inspekcija nakon gotovo pet tisuća kontrola diljem Hrvatske.

Od veljače prošle godine do sredine svibnja ove godine inspektori su obavili gotovo 5 tisuća nadzora trgovina. U više od četvrtine kontrola pronađene su nepravilnosti. Najviše problema bilo je s neoznačenim proizvodima, ali i s trgovcima koji nisu imali ni plakate ni posebne police za artikle s ograničenim cijenama.

O nepoštenoj poslovnoj praksi RTL-ova Maja Lipovšćak Garvanović razgovarala je s predsjednikom Obrtničke komore Zagreb Antunom Trojnarom.

Kako je moguće da se nekoliko stotina proizvoda prodavalo po cijeni višoj od one koja je dopuštena?

Osnovni je problem kod nas malih trgovaca taj što su često ulazne cijene veće od prodajnih, odnosno zaštićenih cijena. Onda, da bi trgovac ikako mogao opstati, mora minimalno podići cijenu, odnosno povećati maržu na proizvod da mu se to koliko-toliko isplati i da ne ide u minus. Na kraju, po zakonu, izlazna cijena ne smije biti veća od ulazne cijene.

Ali Vlada je ograničila cijene.

Da, ali činjenica je da su u međuvremenu i dobavljači podigli cijene. Mi se susrećemo s problemom kako ne možemo konkurirati velikima, što u principu nije dobro. Mislimo da mala trgovina mora postojati i da je potrebna u svakom dijelu Hrvatske, a ne samo tamo gdje velikima nije u interesu. Prije svega moramo ograničiti velike trgovce da budu izvan gradskih središta, a ne da su u centrima gradova veliki hipermarketi, što, u principu, mislimo da nema smisla.

Je li onda malim trgovcima isplativije prodavati po skupljim cijenama iako to nije dozvoljeno i plaćati kazne nego se pridržavati praga?

Naravno da nije isplativo. Nitko od nas ne želi kršiti zakone i pravilnike jer su kazne velike. Mali trgovci nemaju takvu zaradu da si mogu priuštiti plaćanje kazne.

Što kažete o kaznama? Treba li ih povećavati ili možda prilagoditi manjim i većim trgovcima da budu drugačije?

Apsolutno treba napraviti razliku u kaznama. Manjim trgovcima, kojih je svakim danom sve manje, treba barem na taj način pomoći, a veliki trgovci koji imaju stotine zaposlenih i kupuju robu na šlepere, dok mali kupuju na palete, trebali bi imati drugačije kazne. Tako bismo pomogli da i to malo trgovaca što imamo opstane. Mali trgovci su hrvatski obrtnici i sve poreze i davanja plaćaju u Hrvatskoj.