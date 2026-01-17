FREEMAIL
'RAZMISILITE O UKIDANJU MJERE' /

Trgovci postavlljaju zahtjeve, a Vlada odgovara: 'Ništa od toga!'

Ukinite 100 zamrznutih proizvoda, zatražili su trgovci. Vlada odgovara: ništa od toga! Sukus je to zahtjeva Udruge poslodavaca koji traže i revidiranje odluke o neradnim nedjeljama.

Istražili smo do kada bi Vladina mjera mogla biti na snazi.

I tjestenina i mlijeko i sok, odnosno ukupno stotinu proizvoda ima ograničenu cijenu. Da tu mjeru treba ukinuti, traže u Hrvatskoj udruzi poslodavaca.

"U okruženju u kojem inflacija pokazuje znakove popuštanja, a vidimo i da su izgledi za kretanje energenata za iduće dvije godine su povoljniji i trebali bi biti jeftiniji u odnosu na 2025., trebali bi razmisliti o ukidanju ograničenja cijena", kaže Hrvoje Stojić, glavni ekonomist HUP-a.

U HUP-u dodaju da je trgovina na malo usporila i zbog svega se proračun manje puni. Iz Ministarstva gospodarstva stiže im odbijenica.

Više pogledajte u prilogu Katarine Brečić.

17.1.2026.
21:16
RTL Danas
TrgovineHupOgraničenje CijenaRad NedeljomVlada
