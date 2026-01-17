FREEMAIL
AUU! /

Umalo zaiskrilo na parketu: Hrvatskog kapetana morala trojica smirivati

Napeta završnica susreta mogla je završiti sukobom na parketu Zvonimir Srna zbog jedne diskutabilne situacije zaradio je dvije minute kazne nakon što je ušao u naguravanje s gruzijskim reprezentativcem. Situacija je brzo eskalirala, a ubrzo se u sukob uključio i kapetan hrvatske reprezetnacije Ivan Martinović.

Sudci su morali pažljivo pregledati cijelu sekvencu i konzultirati delegata kako bi donijeli pravu odluku. Napetost na terenu bila je očita, nekoliko igrača našlo se u gužvi, a atmosfera je mirisala na moguću tučnjavu. Na sreću, fizičkog incidenta nije bilo, ali Srna je poslan na “hlađenje” nakon što je ustanovljeno da je lagano odgurnuo protivnika.

17.1.2026.
19:44
Sportski.net
Rukomet 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Rukometno Prvenstvo
