Od tuge i očaja do velike euforije: Evo kako su hrvatski navijači okupirali Malmo Arenu

Hrvatska rukometna reprezentacija započinje svoj nastup na Europskom rukometnom prvenstvu u Malmou.

Suparnik našim dečkima je u 1. kolu skupine E Gruzija. Ova utakmica mora biti pobjednička, jer Nizozemska i Švedska definitivno su jači protivnici od Gruzije, a samo će dvije najbolje momčadi iz skupine proći u drugi krug. Računica je jednostavna.

Utakmica između Švedske i Nizozemske, koja će se igrati u Malmöu nakon nas (20.30, RTL2 i platforma VOYO), dat će nam jasniju sliku o tome što nas očekuje u narednim danima.

Malmö Arena je dobro ispunjena i hrvatskim navijačima koji su nakon lošeg ulaska naših u utakmicu samo pojačali navijanje. Bilo je tu i mrskih lica, ali već do kraja prvog poluvremena Hrvatska se vratila.