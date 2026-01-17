FREEMAIL
KOCKICE U ŠVEDSKOJ /

Od tuge i očaja do velike euforije: Evo kako su hrvatski navijači okupirali Malmo Arenu
Foto: Tt News Agency, Tt News Agency/alamy/profimedia
1 /20
Hrvatska rukometna reprezentacija započinje svoj nastup na Europskom rukometnom prvenstvu u Malmou.

Suparnik našim dečkima je u 1. kolu skupine E Gruzija. Ova utakmica mora biti pobjednička, jer Nizozemska i Švedska definitivno su jači protivnici od Gruzije, a samo će dvije najbolje momčadi iz skupine proći u drugi krug. Računica je jednostavna. 

Utakmica između Švedske i Nizozemske, koja će se igrati u Malmöu nakon nas (20.30, RTL2 i platforma VOYO), dat će nam jasniju sliku o tome što nas očekuje u narednim danima. 

Malmö Arena je dobro ispunjena i hrvatskim navijačima koji su nakon lošeg ulaska naših u utakmicu samo pojačali navijanje. Bilo je tu i mrskih lica, ali već do kraja prvog poluvremena Hrvatska se vratila. 

17.1.2026.
18:55
Sportski.net
Mathilda Schuler/bildbyran Photo Agency/profimedia
Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Navijači
