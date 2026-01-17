FREEMAIL
procijenite sami /

Je li isključenje bila dovoljna kazna? Sporna sudačka odluka digla klupu na noge

Hrvatska je protiv Gruzije otvorila natjecanje u skupini na Europskom rukometnom prvenstvu, ali početak utakmice nije izgledao onako kako su navijači priželjkivali. Već u ranoj fazi susreta bilo je jasno da će izabranici Dagura Sigurdssona morati ubaciti u višu brzinu kako bi zadržali kontrolu.

Iako je Hrvatska uspjela prvo poluvrijeme završiti s blagim vodstvom, dojam s terena nije bio potpuno uvjerljiv. Gruzija je ostala čvrsta, agresivna i opasna, što se posebno osjetilo u nastavku utakmice.

Kod rezultata 19:20 u hrvatskom napadu, gruzijski reprezentativac Irakli Kbilashvili vrlo je oštro ušao u prostor Luke Cindrića. Kontakt je odmah izazvao burne reakcije, mnogi su tražili izravno isključenje, no suci su se odlučili tek za kaznu od dvije minute.

Je li to bila dovoljna sankcija u tako osjetljivom trenutku utakmice? Procijenite sami – snimku sporne situacije pogledajte u prilogu.

17.1.2026.
19:14
Sportski.net
