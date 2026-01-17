Alarm na startu: Hrvatska rano posegnula za timeoutom, Gruzijci u transu

KAPETAN ZAURLAO /

Hrvatska rukometna reprezentacija nije otvorila utakmicu protiv Gruzije onako kako se očekivalo. U prvom susretu skupine na Europskom prvenstvu Barakude su se našle u neugodnoj situaciji već u ranoj fazi utakmice, kada je stručni stožer bio primoran posegnuti za prvim time-outom pri rezultatu +4 za Gruziju.

Početak susreta obilježila je nervoza u hrvatskoj igri, bezidejna napadačka rješenja i problemi u tranziciji. Hrvatska nije uspijevala povezati nekoliko kvalitetnih napada zaredom, dok su Gruzijci koristili svaku izgubljenu loptu i brzu kontru pretvarali u lake pogotke. Tribine su eksplodirale, a gruzijska klupa živjela je svaki uspješan napad kao finale turnira.

A kako je hrvatski kapetan zaulrao pogledajte u prilogu.