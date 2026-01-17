FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRAVA IKONA /

Raužan: 'Duvnjak svima nevjerojatno puno znači, dečki jedva čekaju početak'

Uoči prve utakmice Hrvatske na EP-u Zlatko Raužan otkrio je dojmove iz svlačionice RTL-ovoj Ines Godi Forjan

"Upravo sam došao iz svlačionice, atmosfera je odlična, dečki jedva čekaju. Pripremali smo se danima za ovu utakmicu, znamo da je teško otvorit EP, ali trudit ćemo se da budemo najbolji što možemo biti", rekao je Raužan pa se osvrnuo i na dolazak Domagoja Duvnjaka, koji je stigao dati podršku igračima:  

"Dečkima Duvnjak nevjerojatno puno znači, ja sam ga prvi put upoznao. On je naša velika motivacija, on je svima idol, dao nam je veliku podršku i motivaciju za dalje."

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
17.1.2026.
17:09
Sportski.net
Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx