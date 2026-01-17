Raužan: 'Duvnjak svima nevjerojatno puno znači, dečki jedva čekaju početak'

PRAVA IKONA /

Uoči prve utakmice Hrvatske na EP-u Zlatko Raužan otkrio je dojmove iz svlačionice RTL-ovoj Ines Godi Forjan.

"Upravo sam došao iz svlačionice, atmosfera je odlična, dečki jedva čekaju. Pripremali smo se danima za ovu utakmicu, znamo da je teško otvorit EP, ali trudit ćemo se da budemo najbolji što možemo biti", rekao je Raužan pa se osvrnuo i na dolazak Domagoja Duvnjaka, koji je stigao dati podršku igračima:

"Dečkima Duvnjak nevjerojatno puno znači, ja sam ga prvi put upoznao. On je naša velika motivacija, on je svima idol, dao nam je veliku podršku i motivaciju za dalje."