Naoružani lopovi čekićima razbijali vitrine u New Yorku: Kad vidite što su ukrali, sve će vam biti jasno

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

FILMSKA PLJAČKA /

Nevjerojatna pljačka u New Yorku. Opljačkana je trgovina Pokemon kartica, a šteta se procjenjuje na više od sto tisuća dolara.

Prema snimkama nadzornih kamera i navodima policije, trojica naoružanih počinitelja ušla su u trgovinu tijekom događanja na kojem je bilo 40-ak ljudi. Čekićem su razbili staklene vitrine i odnijeli kartice, novac i osobne predmete zaposlenika. Nitko nije ozlijeđen. Policija zasad nije uhitila osumnjičene, a nakon pljačke druge specijalizirane trgovine u gradu pojačale su sigurnosne mjere.