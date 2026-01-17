FREEMAIL
FILMSKA PLJAČKA /

Naoružani lopovi čekićima razbijali vitrine u New Yorku: Kad vidite što su ukrali, sve će vam biti jasno

Nevjerojatna pljačka u New Yorku. Opljačkana je trgovina Pokemon kartica, a šteta se procjenjuje na više od sto tisuća dolara. 

Prema snimkama nadzornih kamera i navodima policije, trojica naoružanih počinitelja ušla su u trgovinu tijekom događanja na kojem je bilo 40-ak ljudi. Čekićem su razbili staklene vitrine i odnijeli kartice, novac i osobne predmete zaposlenika. Nitko nije ozlijeđen. Policija zasad nije uhitila osumnjičene, a nakon pljačke druge specijalizirane trgovine u gradu pojačale su sigurnosne mjere.

 
17.1.2026.
16:53
RTL Danas
New YorkPljačkaPokemonKartice
