S osmijehom od uha do uha Trump se dočepao Nobela: 'I jedan i drugi su se osramotili'

Američki predsjednik Donald Trump ipak se domogao Nobelove nagrade za mir, ali tuđe. Dobio ju je od prošlogodišnje dobitnice venezuelske oporbene čelnice Marie Corine Machado. Nagradu je uzeo, no potporu joj javno nije dao.

Nobelova nagrada za mir napokon u njegovim rukama. 18-karatnu zlatnu medalju u zlatnom okviru sa zahvalom - dobio je od dobitnice Venezuelke Marie Corine Machado - i prihvatio je, kako je rekao - kao "prekrasnu gestu međusobnog poštovanja." Bila je to njegova životna želja, ona novogodišnja nije se ostvarila.

Machado je podsjetila na dar iz 18. stoljeća - kada je američki general La Fayette poklonio medalju Georgea Washingtona Simonu Bolivaru, borcu za neovisnost Latinske Amerike.

Povratak medalje Washingtonovom nasljedniku

"I nakon 200 godina povijesti, Bolívarov narod vraća medalju Washingtonovu nasljedniku. U ovom slučaju medalju Nobelove nagrade za mir i priznanje za njegovu jedinstvenu predanost našoj slobodi", rekla je Machado.

Nagradu je već htjela podijeliti s Trumpom, ali su joj iz norveškog Nobelova centra za mir poručili da medalja može promijeniti vlasnika, ali ne i titulu dobitnika, koja ostaje zauvijek.

"Jer je nagrada dana njoj, i ta je nagrada nešto što pripada venezuelskom narodu, a ne Trumpu. Osramotila je, rekao bih sebe, one koje su joj u Oslu dodijelili tu nagradu, a mislim da se i predsjednik Trump osramotio. Njemu uz svu moć koju ima i milijune jedna diploma na zidu ne treba, koja nije njegova", smatra povjesničar Tvrtko Jakovina. Više u prilogu...