DOBRA, DOBRA! /

Ovo se rijetko viđa: Talijan iz sedmerca pucao 'u kukuruze', navijači se hvatali za glavu

Europsko prvenstvo u rukometu u svom je drugom danu u kojem je na rasporedu šest utakmica. Od 18 sati igraju Island i Italija, a Talijani su se dugo čvrsto i hrabro nosili s favoriziranim protivnikom, no na kraju ipak izgubili s 13 golova razlike. Kod rezultata 35:24 Leo Prantner je pucao sedmerac za Italiju i poslao ga'u kukuruze'. 

'Vrijeme je za rukomet' počinje u 16.45, a utakmica Hrvatska - Gruzija u 18.00. Sve možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.

16.1.2026.
20:06
Sportski.net
Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
