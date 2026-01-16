Hoće li Rijeka zabraniti ustaške simbole i pokliče u gradskim prostorima?

UOČI THOMPSONOVA KONCERTA /

Riječka je gradonačelnica odgovorila oporbi i gradskim vijećnicima koji su zatražili zabranu drugog Thompsonova koncerta po uzoru na Zagreb. Ona je protiv zabrana i političkog parazitiranja na toj temi, a podsjeća i da je pjevač već više puta nastupio u vrijeme SDP-ove vlasti. Hoće li Rijeka na traženje 13 vijećnika zabraniti ustaške simbole i pokliče u gradskim prostorima? Više pogledajte u prilogu reporterke Ide Balen