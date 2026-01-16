Hrvatska kreće protiv Francuske u lov na četvrtfinale

raspored nastupa /

Ždrijeb je Hrvatsku smjestio u skupinu A, koja će svoje utakmice igrati u latvijskoj prijestolnici, Rigi. Protivnici nimalo nisu bezazleni i svaki bod bit će od iznimne važnosti za prolazak u četvrtfinale, što je prvi cilj reprezentacije.

Prvi suparnik je Francuska, reprezentacija koja je doživjela strelovit uspon i na posljednjem Svjetskom prvenstvu osvojila četvrto mjesto. S Francuzima imamo i negativan skor iz nedavnih kvalifikacija za SP, što ovom dvoboju daje dodatnu težinu.

Slijedi ogled s Gruzijom, neugodnom i čvrstom momčadi koja je na Euru 2022. stigla do četvrtfinala i dokazala da pripada europskom vrhu.

Posljednji protivnik u skupini je jedan od domaćina, Latvija. Iako su debitanti na velikoj sceni, podrška s tribina Arene Rige bit će njihov veliki adut.