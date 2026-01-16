FREEMAIL
RAVNO U SRIDU

Branko Tamše u podcastu Net.hr-a 'Maksanov korner' otvoreno govori o gorućim temama

Uoči početka novog rukometnog ludila za hrvatsku rukometnu reprezentaciju i čitavu naciju, Europskog prvenstva, poznati slovenski rukometni stručnjak Branko Tamše gost je podcasta Net.hr-a "Maksanov korner". U iscrpnom razgovoru poznati slovenski trene,r koji trenutno vodi slovenski RK Gorenje Velenje, analizirao je stanje u slovenskoj i hrvatskoj reprezentaciji, otkrio tko su favoriti prvenstva te podijelio zanimljive anegdote iz svoje bogate karijere. Naravno, nisu to jedine rukometne teme koje s Brankom prolazimo...

Europsko prvenstvo u rukometu 2026 gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO. 

Tamše je potvrdio našu konstataciju kako je rukomet njegova najveća strast, "doručak, ručak i večera", te da s nestrpljenjem iščekuje početak natjecanja koje Hrvati, kako kaže, prate s posebnom pozornošću svakog siječnja.

16.1.2026.
13:20
Silvijo Maksan
Branko TamšeSlovenijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Hrvatska
