Branko Tamše u podcastu Net.hr-a 'Maksanov korner' otvoreno govori o gorućim temama

RAVNO U SRIDU /

Uoči početka novog rukometnog ludila za hrvatsku rukometnu reprezentaciju i čitavu naciju, Europskog prvenstva, poznati slovenski rukometni stručnjak Branko Tamše gost je podcasta Net.hr-a "Maksanov korner". U iscrpnom razgovoru poznati slovenski trene,r koji trenutno vodi slovenski RK Gorenje Velenje, analizirao je stanje u slovenskoj i hrvatskoj reprezentaciji, otkrio tko su favoriti prvenstva te podijelio zanimljive anegdote iz svoje bogate karijere. Naravno, nisu to jedine rukometne teme koje s Brankom prolazimo...

Europsko prvenstvo u rukometu 2026 gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO.

Tamše je potvrdio našu konstataciju kako je rukomet njegova najveća strast, "doručak, ručak i večera", te da s nestrpljenjem iščekuje početak natjecanja koje Hrvati, kako kaže, prate s posebnom pozornošću svakog siječnja.