Marin Jelinić: 'Mi smo sam vrh svjetskog rukometa i tako se trebamo ponašati'

Uoči sutrašnje utakmice s Gruzijom s našom Ines Goda Forjan razgovarao je Marin Jelinić.

Hrvatska je odradila zadnji trening uoči Gruzije. Kakav je osjećaj?

"Osjećaj je fantastičan. Uvijek pred neko ovako veliko prvenstvo kada igram za Hrvatsku, za ovaj dres, moramo biti sretni što smo tu. Spremni jesmo, pripremljeni jesmo, znamo sve o Gruziji i jedva iščekujemo utakmicu."

Čeka nas Gruzija, što znamo o njima i kakvu ćemo Hrvatsku zapravo gledati?

"Vratili smo Hrvatsku u sam vrh svjetskog rukometa i tako se trebamo ponašati. Znamo sve o njima, dobro smo ih izanalizirali, ali svaka reprezentacija može biti nagazna mina, pa tako i Gruzija. Moramo misliti o sebi i našoj igri, a ja se nadam da ćemo ih dobrom obranom i brzom kontrom i polukontrom uspjeti razbiti i što lakše doći do pobjede."

Nismo među favoritima, ali koliko je teško nositi se s pritiskom i očekivanjima budući da smo svjetski doprvaci?

"Vratili smo Hrvatsku u sam vrh svjetskog rukometa i moramo se tako i ponašati. Uvijek kažem, moramo se ponašati tako da nas se svi boje, ali svako prvenstvo nosi neke svoje stvari i mislim da će sigurno biti teško europsko prvenstvo, možda i teže od svjetskog, a mi idemo utakmicu po utakmicu i nadam se da ćemo dogurati jako dugo."

