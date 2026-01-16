Hrvatska reprezentacija otvara Euro protiv jednih od favorita, ali naši vjeruju u pobjedu

FUTSAL EP /

Hrvatska futsal reprezentacija u iščekivanju je nadolazećeg Europskog prvenstva koje se igra u Litvi, Latviji i Sloveniji, a počinje u srijedu, 21. siječnja.

Nakon povijesnog uspjeha 2024. i plasmana na Svjetsko prvenstvo poslije čak 24 godine, naši reprezentativci imaju novu priliku za iskorak.

“Naravno da se pripremamo što fizički, što na taktičkom planu, pripreme idu dobro, igrači su svi spremni, motivirani i jedva čekamo da počne. Ovo je treće veliko natjecanje i sigurno da na prva dva nismo ostavili dobar dojam, želja nam je proći skupinu, ući u to četvrtfinale, a onda je na toj jednoj utakmici sve moguće,” rekao je izbornik futsal reprezentacije Marinko Mavrović.

Da su čuda moguća, pokazao je i savršen kvalifikacijski ciklus – šest utakmica, šest pobjeda. No na Euru nema lakih protivnika. U skupini Hrvatsku čeka domaćin Latvija, Gruzija i Francuska, koju Hrvatska još nikad nije pobijedila u službenoj utakmici.

“Malo nas je pomazio ždrijeb u tim kvalifikacijama, odradili smo to na visokoj razini, nadam se da će nam to biti samo jedan motiv da na Euru nastavimo isto. Zahtjevna skupina, ali evo, otvaramo protiv Francuza, što će nam puno pokazati ta utakmica. Smatramo ih jednim od favorita tog natjecanja, tako da će nam ta utakmica sigurno puno reći gdje stojimo i ove dvije ostale utakmice odradit na maksimalnom nivou,” rekao je Nikola Gudasić.

Gruzija, kao četvrtfinalist s prošlog Eura, oslabljena je za strance iz ekipe, a smjena generacija je i u hrvatskim redovima. Od stare garde ostali su tek rijetki, predvođeni kapetanom Francom Jelovčićem.

“Pa dobro, malo je čudno kad dođeš, mlađi momci, nova generacija, ali momci su stvarno vrhunski, poštuju nas starije, a svaka generacija nosi svoje,” prokomentirao je kapetan.

Za kraj svoj je zaključak o smjeni generacije dao i izbornik Mavrović:

“Smatram da smo možda individualno bili kvalitetniji, ali sad smo fizički bolji i kompaktniji i ovi igrači nose neku novu dimenziju,” rekao je izbornik.

