FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
EUROPSKO PRVENSTVO /

Najbolji hrvatski strijelac uoči Rumunjske: 'Ako napravimo to, pobjeda ne bi trebala doći u pitanje'

Najbolji hrvatski strijelac uoči Rumunjske: 'Ako napravimo to, pobjeda ne bi trebala doći u pitanje'
×
Foto: Marko Dimic/zuma Press/profimedia

Hrvatskoj za polufinale trebaju sve tri pobjede

16.1.2026.
19:06
Hina
Marko Dimic/zuma Press/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija u subotu će započeti lov na polufinale Europskog prvenstva u Beogradu, a prva prepreka na tom putu je reprezentacija Rumunjske, koja je iz prvog dijela grupne faze također prenijela tri boda. 

Subotnji dvoboj hrvatskih i rumunjskih vaterpolista u beogradskoj Areni započet će u 20.30 sati. U istom terminu će izabranici Ivice Tucka u ponedjeljak igrati protiv Turske, a u srijedu će od 18 sati suparnik Hrvatskoj biti Italija, u posljednjoj utakmici grupne faze koja će najvjerojatnije odlučivati o plasmanu u polufinale.

S obzirom na to da je Hrvatska u drugi krug ušla s tri boda manje od Italije i Grčke, našim vaterpolistima će za plasman na jedno od prva dva mjesta u skupini F, koja donose plasman u polufinale i borbu za odličja, biti potrebne sve tri pobjede.

"Mi smo objektivno bolji i od Rumunjske i od Turske, ali moramo ih shvatiti maksimalno ozbiljno kako ne bi sami sebi stvorili neke neugodne trenutke. Idemo se sad kroz te utakmice što više i bolje pripremiti za Italiju. Rumunjska je solidna, većina igrača je iz Steaue, igraju u Ligi prvaka. Dobro su posloženi, nedostaje možda malo pojedinačne kvalitete", izjavio je hrvatski vratar Ivan Marcelić uoči prve utakmice drugog dijela grupne faze natjecanja.

I najbolji strijelac hrvatske reprezentacije Loren Fatović je istaknuo važnost ozbiljnosti u pristupu utakmici s Rumunjima.  

Najbolji strijelac, Loren Fatović je samo pridodao.

"Sparirali smo ovdje na jednom treningu, čak su pružili i izvanredno dobru igru, otpor. Mi samo trebamo ozbiljno ući u utakmicu te tada pobjeda ne bi trebala doći u pitanje. Mislim da pokazuju iz turnira u turnir lagani porast forme. Samo nam je bitno ne misliti da će to biti lagano, jer smo onda u problemu", zaključio je Fatović u izjavi za službeni mrežni portal Hrvatskog vaterpolskog savez.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatreni odabrali dom za vrijeme trajanja SP-a: Delegacija je obišla osam kampova

Europsko Prvenstvo U Vaterpolu 2026Hrvatska Vaterpolska Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
EUROPSKO PRVENSTVO /
Najbolji hrvatski strijelac uoči Rumunjske: 'Ako napravimo to, pobjeda ne bi trebala doći u pitanje'