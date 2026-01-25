Istra 'prodala' jednostavnu foru Hajduku za 2-0

19. KOLO SHNL-A /
Je li moguće da im to rade? Istra 1961 upravo očitava nogometnu lekciju Hajduku na Poljudu
Dansko krilo je prije pogotka za 0-2 sudjelovalo i u prvom pogotku, gdje je asistirao Smailu Prevljaku.
Istra je protiv Hajduka na Poljudu zabila još jedan pogodak i povećala vodstvo. Pri golu je i ovog puta sudjelovao Emil Frederiksen, koji je asistirao za vodstvo Smailu Prevljaku.
Tekstualni prijenos uživo pratite na Net.hr-u.
Istra je do pogotka stigla nakon sjajnog driblinga na desnoj strani, u kojem je obrana Hajduka mogla jedino napraviti faul. No sudac je pustio akciju u kojoj je Istra došla do ubačaja, koji se odbio do danskog krila, koje je povećalo vodstvo. Hajduk – Istra 0-2, 22. minuta.
