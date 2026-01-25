FREEMAIL
JAO /

Istra 'prodala' jednostavnu foru Hajduku za 2-0

Istra 'prodala' jednostavnu foru Hajduku za 2-0
Foto: Sasa Miljevic/pixsell

Dansko krilo je prije pogotka za 0-2 sudjelovalo i u prvom pogotku, gdje je asistirao Smailu Prevljaku.

25.1.2026.
15:49
Sportski.net
Sasa Miljevic/pixsell
Istra je protiv Hajduka na Poljudu zabila još jedan pogodak i povećala vodstvo. Pri golu je i ovog puta sudjelovao Emil Frederiksen, koji je asistirao za vodstvo Smailu Prevljaku.

Tekstualni prijenos uživo pratite na Net.hr-u.

Istra je do pogotka stigla nakon sjajnog driblinga na desnoj strani, u kojem je obrana Hajduka mogla jedino napraviti faul. No sudac je pustio akciju u kojoj je Istra došla do ubačaja, koji se odbio do danskog krila, koje je povećalo vodstvo. Hajduk – Istra 0-2, 22. minuta.

Pogodak Istre za povečanje vodstva pogledajte ovdje.

Istra 'prodala' jednostavnu foru Hajduku za 2-0