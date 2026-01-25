FREEMAIL
'NIKAD NEĆEMO RAZGOVARATI' /

Kremlj se žestoko obrušio na europske čelnike: 'To su neobučeni i nekompetentni činovnici...'

Kremlj se žestoko obrušio na europske čelnike: 'To su neobučeni i nekompetentni činovnici...'
Foto: Mikhail Metzel/zuma Press/profimedia

Glasnogovornik Kremlja napomenuo je da je Europska unija iz zamišljene ovisnosti o ruskoj nafti i plinu prešla u ovisnost o Sjedinjenim Državama

25.1.2026.
15:18
Hina
Mikhail Metzel/zuma Press/profimedia
Moskva je u nedjelju isključila razgovore sa šeficom europske diplomacije Kajom Kallas o okončanju rata u Ukrajini, ocijenivši i nju i vodstvo Europske unije "nesposobnima". 

Vodstvu EU-a nedostaju vizionari koji znaju planirati i sagledati posljedice u budućnosti, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov za rusku državnu televiziju.

"To su neki neobučeni, nekompetentni činovnici koji ne gledaju u budućnost i nisu u stanju razumjeti današnji koordinatni sustav", rekao je Peskov. Dodao je kako zbog toga pati cijeli sustav međunarodnih odnosa. Napomenuo je da je Europska unija iz zamišljene ovisnosti o ruskoj nafti i plinu prešla u ovisnost o Sjedinjenim Državama.

'S njom nećemo razgovarati'

Peskov je bio posebno kritičan prema Kallas, bivšoj estonskoj premijerki.

"S njom nikada nećemo ni o čemu razgovarati, a to neće činiti ni Amerikanci", poručio je, dodavši da će Moskva pričekati dok ona ne ode s dužnosti.

Peskov je to rekao nakon razgovora ukrajinskih i ruskih predstavnika koji su se, uz nazočnost američkih posrednika, održali u petak i subotu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

POGLEDAJTE VIDEO: Rusi digli moćne bombardere koji mogu nositi nuklearno oružje

MoskvaRat U UkrajiniKaja KallasDimitrij Peskov
'NIKAD NEĆEMO RAZGOVARATI' /
Kremlj se žestoko obrušio na europske čelnike: 'To su neobučeni i nekompetentni činovnici...'