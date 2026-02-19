FREEMAIL
IZAZVAO POLITIČKU KRIZU /

Sud nije imao milosti: Bivši predsjednik osuđen na doživotni zatvor!

Foto: Suh Jeen Moon/Zuma Press/Profimedia

Osim njega, bivši ministar obrane Kim Yong Hyun osuđen je na 30 godina zatvora

19.2.2026.
8:47
Dunja Stanković
Suh Jeen Moon/Zuma Press/Profimedia
Južnokorejski sud osudio je bivšeg predsjednika Yoon Suk Yeola na doživotni zatvor nakon što je uveo ratno stanje u zemlji 2024. godine.

Yoon je proglašen krivim za zlouporabu ovlasti i planiranje pobune, nakon što je mobilizirao vojne i policijske snage u nezakonitom pokušaju zauzimanja liberalno predvođene Nacionalne skupštine u prosincu 2024., prenosi Sky news. 

Odani konzervativac Yoon branio je svoj dekret kao nužan kako bi se spriječilo liberale, koje je opisao kao "antidržavne" snage, da opstruiraju njegov program svojom zakonodavnom većinom.

Uvođenje izvanrednog stanja izazvalo je šestosatnu nacionalnu političku krizu prije nego što je ukinuta nakon što su političari uspjeli probiti blokadu stotina teško naoružanih vojnika i policajaca te jednoglasno glasali za ukidanje mjere.

Tužitelji su u siječnju tražili smrtnu kaznu jer je "njegovo neustavno i nezakonito izvanredno stanje u ratnom stanju potkopalo funkciju Nacionalne skupštine i Izbornog povjerenstva... zapravo uništavajući liberalni demokratski ustavni poredak".

Bivši ministar obrane Kim Yong Hyun osuđen je na 30 godina zatvora zbog svoje uloge u planiranju mjere i mobilizaciji vojske.

POGLEDAJTE VIDEO: Francišković na sud stigao na biciklu: Optužbe za terorizam nazvao besmislenima

