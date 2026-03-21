Kako osvježiti tulipane u vazi? Vrtlarka podijelila zgodan trik, testirala je tri metode

Iako se ništa ne može usporediti s ljepotom tulipana koji se graciozno njiše, postoje trenuci kada se tulipani objese preko ruba vaze i odbijaju se ponovno uspraviti unatoč svim vašim naporima.

Čak i ako ste svjesni, te koristite sve savjete kako biste produljili vijek trajanja buketa, rezano cvijeće i dalje može brzo uvenuti. Tulipani su poznati po tome što poprilično brzo venu.

Zašto je tako ljubiteljima cvijeća uvijek je bila zagonetka, kao i kako to spriječiti. Međutim, nakon što je provela eksperiment s tulipanima, vrtlarska edukatorica i savjetnica Bethie podijelila je na svojoj Instagram stranici @blueacregarden "pobjedničke" rezultate kako biste mogli "brzo pomoći obješenim tulipanima".

Ova vrtlarka je zaključila da u njenom eksperimentu, u kojem je koristila tri metode, postoji jedan "jasan pobjednik".

Počevši s buketom opuštenih tulipana, vrtlarka je stavila dvije stabljike u svaku od četiri vaze i "čekala točno šest dana" da vidi rezultate.

U jednoj vazi bila je votka, u drugoj kovanice, trećoj je pribadačom napravila rupu u tulipanima, a posljednja je bila samo kontrola opcija kako bi se pokazalo kako tulipanu izgledaju bez ikakve promjene.

Bethie je napomenula da su svi tulipani svježe odrezani prije nego što je snimila video, a svo cvijeće je postavljeno na isto sunčano mjesto u njezinoj kuhinji.

Vrtlarica je otkrila da je "najveći gubitnik" eksperimenta bila vaza s votkom.

"Biljke tulipana su od votke užasno propale", rekla je. Cvjetovi su bili "tužni, opušteni i mlohavi", a stabljike nisu imale nikakvu snagu.

"Potrošili su dosta vode, ali čini se da je to prestalo nakon nekoliko dana, biljke su patile", dodala je.

Sljedeća je bila kontrolna skupina, koja je prošla "malo bolje" od metode s votkom. Stabiljke su još uvijek bile djelomično čvrste, ali su se prevrnule preko vaze, a nije bilo ni čvrstoće u listovima.

Sljedeća je bila metoda s novčićima, a ovi tulipani su još uvijek imali snagu u stabiljkama i listovima, piše Express.

Zatim, je za "jasnog pobjednika", na red je došla metoda s pribadačom, za koju je potrebno svega tri sekunde.

"Napravila sam malu rupicu za zrak pomoću pribadače ispod latica tulipana", rekla je Bethie. "Tako će vaši tulipani ostati uspravni, visoki i snažni."

"Ova metoda daleko nadmašuje sve ostale najčešće preporučene načine održavanja tulipana u vazi", dodala je.

Kada probušite rupu na vrhu tulipana, dopuštate svim mjehurićima zraka koji bi mogli biti zarobljeni duž stabljike da izađu iz biljke. To osigurava da vaša biljka može ispustiti dovoljnu količinu vode kako bi mogla dulje trajati.

POGLEDAJTE VIDEO: Isprobala sam analizu boja koja je osvojila društvene mreže: 'Ovo je pun pogodak'