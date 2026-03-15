Ova bolest može uništiti proljetno cvijeće: Stručnjaci objasnili kako zaštititi tulipane

Vrtlare bi trebali na vrijeme prepoznati prve znakove bolesti kako bi spriječili njezino širenje na susjedne biljke. Stručnjaci upozoravaju da se, jednom kada se pojavi, bolest poznata kao "požar tulipana", može vrlo brzo proširiti kroz gredice i zaraziti okolno cvijeće i biljke ako se ništa ne poduzme.

Bolest se posebno širi u hladnim i vlažnim uvjetima, kakvi su česti tijekom ranog proljeća. Gljivica može preživjeti u tlu i na ostacima biljaka, što znači da se može vraćati iz godine u godinu ako se ne ukloni pravilno, piše The Sun.

Važnost održavanja tulipana

Zaraženi tulipani često imaju uvenule listove te smeđe mrlje na lišću i stabljikama. U nekim slučajevima stabljike mogu rasti iskrivljeno ili deformirano jer se biljka ne može normalno razvijati. Pupoljci se ponekad uopće ne otvore, a mogu početi i trunuti ispod zemlje, zbog čega cvjetovi uopće ne procvjetaju.

Hortikulturni stručnjak Nick Wood iz tvrtke GardeningExpress rekao je: "Iako nije iznimno česta, ova se bolest može brzo širiti, osobito tijekom blagog i kišovitog vremena. Što prije vrtlari uoče upozoravajuće znakove, to su veće šanse da zaštite ostatak cvjetne gredice. Ako primijetite deformiran rast ili smeđe mrlje, reagirajte odmah. Brzim uklanjanjem zaraženih biljaka može se spriječiti širenje gljivice kroz tlo."

Pet koraka za zaštitu tulipana

Stručnjaci također upozoravaju da spore gljivica mogu godinama ostati u zemlji, što znači da se i nove lukovice posađene na istom mjestu mogu vrlo brzo zaraziti, stoga preporučuju ovih pet koraka za zaštitu.

1. Uklonite zaražene biljke

Zaražene lukovice i lišće treba baciti, a ne kompostirati jer bi se tako gljivica mogla dodatno proširiti.

2. Poboljšajte cirkulaciju zraka

Prilikom sadnje ostavite dovoljno razmaka između tulipana kako bi zrak mogao bolje cirkulirati i smanjiti vlagu u kojoj se gljivice lako razvijaju.

3. Zalijevajte tlo, a ne lišće

Zalijevajte zemlju oko biljaka umjesto lišća jer suhi listovi smanjuju mogućnost širenja gljivičnih spora.

4. Uklonite biljne ostatke

Redovito uklanjajte stare listove, uvenule cvjetove i druge ostatke kako biste smanjili rizik od razvoja gljivica.

5. Mijenjajte mjesto sadnje

Svake sezone sadite lukovice na drugo mjesto u vrtu kako biste izbjegli područja u kojima su u tlu možda ostale spore gljivica.

